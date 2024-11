Ea e amazoana cu 6 cai care țintește Jocurile Olimpice!

Componentă a echipei naționale de echitație a României, Emma Butucă s-a îndrăgostit de cai la 6 ani și de atunci e nedespărțită de animale. Sportiva în vârstă de 18 ani, dublă campioană balcanică, speră să ajungă la JO, se antrenează la clubul pe care părinții ei l-au înființat de la zero pentru ca fata să facă performanță sub drapelul tricolor.

Emma Butucă, dublă campioana balcanica cu echipa de echitație a României, este dependentă de adrenalină! Sportiva, cea mai tânără câștigătoare a unui Grand Prix în Romania la doar 14 ani, s-a îndrăgostit de mică de cai, iar părinții i-au susținut pasiunea până în punctul în care au înființat un club la Constanța, Black Sea Horses, și au construit de la zero o bază sportivă și un retreat dedicat iubitorilor de animale.

„Am început echitația la 6 ani, o prietenă care făcea echitație m-a luat cu ea, m-am îndrăgostit imediat de cai. Am simțit că am format o legătură foarte puternică cu aceste animale speciale” – Emma Butucă, dublă campioană balcanică la echitație.

La clubul de la Constanța pe care părinții fetei l-au înființat, Emma are mai mulți cai și recunoaște că nu este deloc ușor să-și împartă timpul pentru fiecare.

„Mă simt ca o amazoană când sunt pe cal, Qatar, unul dintre caii cu care concurez în ultima perioadă este un cal puternic, cu toate că este foarte tânăr, are potențial mare. Petrec multe ore pe zi alături de caii mei, încalec 5-6 pe zi, le acord tuturor atenție specială, îi îngrijesc, vorbesc cu ei, le dau treat-uri atunci când mâ duc la ei. În general am mai multă grijă de caii mei decât am de mine sau de oricine altcineva. De exemplu, pe ei îi duc mai des la controale medicale decât merg eu„ – Emma Butucă, dublă campioană balcanică la echitație.

Elevă în clasa a XIIa, Emma Butucă mărturisește că mândria pe care o are atunci când reprezintă România la competițiile internaționale nu se poate compara cu nimic altceva. În viitor, vrea să reprezinte țara la Jocurile Olimpice.

„Eu sunt foarte recunoscătoare că pot face acest lucru și îmi doresc de fiecare dată să am cele mai bune rezultate pentru țara mea și încerc să dau tot ce pot. Știu că este un drum lung până la Jocurile Olimpice, este greu, dar acesta este visul meu. Am urmărit cu mare atenție concursul de echitație de la Jocurile Olimpice de la Paris, din această vară, am fost fascinată de ceea ce am văzut acolo, este ceva spectaculos” – Emma Butucă, dublă campioană balcanică la echitație.

Componenta lotului național de echitație al României este norocoasă că are sprijinul total al părinților și este recunoscătoare că poate practica acest sport costisitor, la nivel de performanță.

„Prețurile cailor diferă, un cal cu experiență este mai scump decât un cal tânăr. Unii cai sunt mai scumpi decât o mașină, alții nu” – Emma Butucă, dublă campioană balcanică la echitație.

Foto: facebook/federatia ecvestra romana