Ea e campioana de la judo care-l „bate” pe Ronaldo la „pătrățele”!

Florentina Ivănescu, cea mai bună judoka din România la 63 de kilograme, vrea ca la Jocurile Olimpice de la Los Angeles să aducă, după 20 de ani, din nou o medalie olimpică pentru România! Până atunci, frumoasa sportivă se pregătește intens la sală, își face meniurile singură și vrea să urmeze o carieră în domeniul nutriției.

La 22 de ani, Florentinei Ivănescu nu îi stă nimeni în cale pe tatami la categoria 63 de kilograme!

“La momentul actual nu am vreo adversară și mă mândresc cu asta. Sunt campioană României și am de gând să continui așa mult în cariera mea de sportivă“ – Florentina Ivănescu, componentă a lotului național de judo.

După ce a ratat la mustață calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, Florentina vrea să își ia revanșa la cele din 2028, de la Los Angeles!

„La următoarea ediție la Los Angeles deja știu în ce mă bag și cum se va simți această luptă și sper, și îmi doresc, să mă bat pentru România la următoarele Jocuri Olimpice” – Florentina Ivănescu, componentă a lotului național de judo.

Pe lângă judo, sportiva mai este pasionată de sală și tot ce înseamnă nutriție! Abdomenul său sculptat e dovada!

„Intru în fiecare zi cu mare plăcere în sala de forță. Un sportiv trebuie să țină cont de nutriție, de antrenamentele de forță și cele fizice” – Florentina Ivănescu, componentă a lotului național de judo.

Ea este cea care își face singură meniurile și vrea să urmeze și o facultate de specialitate.

„Eu aleg ceea ce este ok pentru corpul meu. Îl alimentez cu toți nutrienții corecți. Sunt pasionată de partea asta și aș dori să deschid și un nou drum cu ocazia asta să mă apuc de facultatea de nutriție și să sperăm că poate și o carieră pe partea asta” – Florentina Ivănescu, componentă a lotului național de judo.

La fiecare competiție la care merge și părul lung al Florentinei are de suferit.

„Nu există concurs în care să nu plec fără un smoc de păr tras, norocul meu este că mi se regenerează foarte repede părul” – Florentina Ivănescu, componentă a lotului național de judo.

Florentina recunoaște că îi este greu să renunțe la hainele sport pentru ținute elegante.

„La nunta mamei m-am îmbrăcat elegant și m-am simțit foarte frumoasă. Chiar dacă spiritul și caracterul meu tind spre sport, mă simt frumoasă și atunci când sunt în ținute sport și atunci când sunt îmbrăcată elegant” – Florentina Ivănescu, componentă a lotului național de judo.

Atunci când nu este la concursuri sau la antrenamente, sportivei îi place să petreacă timp de calitate cu Masha, cățelușa ei.

„O iubesc mult. Când plec la concursuri o pup pe frunte și îi spun <<mami are treabă, tu să stai cuminte să o aștepți>>”– Florentina Ivănescu, componentă a lotului național de judo.

Face cantonament în Japonia

Frumoasa sportivă a urcat pe prima treaptă a podiumului alături de echipa sa, UCSM Cluj, la Campionatul Național pe echipe U23 de la Izvorani.

Florentina vine după o medalie prețioasă de bronz pe care a câștigat-o la Campionatul European de la Pila, din Polonia.

„După meci, am simțit o liniște și o împăcare și în același timp o bucurie imensă pentru că după un an nu foarte bun am reușit să trec peste și să îmi înving psihicul și să ajung din nou pe podium unde îmi este locul” – Florentina Ivănescu, componentă a lotului național de judo.

În luna decembrie, Florentina Ivănescu va fi prezentă alături de loturile naționale de U21 și U23 într-un stagiu de pregătire la Tokyo, acolo unde românii se vor antrena și vor lupta alături de judoka japonezi, considerați cei mai buni din lume.

Florentina merge pentru a patra oară în Japonia și spune că de fiecare data este la fel de greu.

„Cantonamentul japonez pot să spun că este unul dintre cele mai grele cantonamente din viața unui sportiv judoka. Cine ajunge în Japonia să se antreneze și să lupte față în față cu japonezii trebuie să aibă o tărie foarte mare de caracter și să nu se lase învins. Acolo, din nou psihicul intră în joc și important este să nu te accidentezi și să fii sănătos, să poți duce cantonamentul până la sfârșit. Sportivele japoneze sunt sportive cu calități extraordinare și cu un spirit de luptă enorm. Când lupți împotriva unei japoneze, atât în competiții, cât și în antrenament, este foarte important să te focusezi, să nu greșești, să nu o lași pe ea să te domine psihic și să îți dorești să o învingi! Acesta e obiectivul major: să învingi un sportiv judoka din țara care a inventat acest sport” – Florentina Ivănescu, componentă a lotului național de judo.

Are sute de medalii

Florentina a început judo-ul dintr-o întâmplare, la 6 ani.

„Eram în clasa pregătitoare și am mers cu colegele mele la sală să văd și eu ce înseamnă judo-ul și mi-a plăcut. Primele medalii am început să le câștig pe la vârsta de 13 ani și a fost ceva incredibil. De atunci nu m-am mai oprit. Am nenumărate medalii, nu le-am mai ținut numărul. Cred că am peste 100 numai de aur de la campionatele naționale, europene și sunt mândră de toate aceste rezultate. Uneori te mai uiți și în spate și vezi că merită tot efortul și toată munca dă roade și te simți incredibil” – Florentina Ivănescu, componentă a lotului național de judo.

Dintre toate aceste reușite, sportiva are două rezultate pe care le prețuiește enorm.

„Cea mai importantă medalie este locul 3 la un Grad Slam din 2023 unde am reușit să o înving pe actuala campioană olimpică a categoriei 63 de kg, un rezultat extraordinar pentru mine. Am luat medalia de bronz. Și o clasare pe locul 5 la Campionatul Mondial de seniori din 2022, cel mai bun rezultat al carierei mele de până acum” – Florentina Ivănescu, componentă a lotului național de judo.

Sportiva povestește amuzată că de când s-a apucat de judo tot corpul o doare.

„Nu există o parte a corpului care să nu mă doară, din fericire nu a fost ceva grav niciodată. Sunt foarte fericită că sunt sănătoasă și pot să fac ceea ce îmi place” – Florentina Ivănescu, componentă a lotului național de judo.