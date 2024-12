Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, i-a îndemnat pe români să iasă la vot în număr cât mai mare şi a declarat că a votat pentru valorile tradiţionale. În acelaşi timp, liderul PNL a fost ironic la adresa rivalilor politici, spunând că a votat pentru oameni „pe care îi recunoşti după fapte”.

„Suntem într-o zi foarte importantă pentru România. Tuturor românilor le urez la mulți ani. Dumnezeu să aibă în pază țara noastră. Astăzi românii vor decide pentru mulți ani de aici înainte direcția în care se va îndrepta țara noastră. Am votat cu gândul la România modernă și la România europeană. Îi îndemn pe toți românii să meargă la vot. Fiecare vot are o mare importanță. Am votat cu oameni pe care îi recunoști nu după vorbele lor, ci după fapte. Am votat pentru valorile noastre, familie, comunitate și țară. Indiferent de opțiunile dumneavoastră vă rog să vă prezentați la vot, iar de mâine să ne respectăm și să fim uniți în spiritul zilei naționale”, a spus Bolojan.