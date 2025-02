Gerul le-a dat aripi!

Cel mai bun triatlonist junior din Europa, Carol Popa, a revenit în forță după o pauză de o lună, timp în care s-a operat de polipi și a fost pus la pat de o gripă puternică. Pe un ger de -6 grade, sportivii din lotul național au fost testați la probele de înot și alergare, iar constănțeanul le-a terminat primul.

2025 a început cu provocări pentru Carol Popa!O lună întreagă, cel mai bun tânăr triatlonist din România nu a putut să se antreneze!

„A trebuit să mă operez de polipi nazali, a trebuit să iau pauză 3 săptămâni. După 3 săptămâni, când m-am reapucat de antrenamente, am făcut febră și am mai stat o săptămână. 4 zile la rând, am avut 39 și 40 de grade febră” – Carol Popa, component al lotului național de triatlon.

Pe ger de -6 grade, la Izvorani, sportivii din lotul național de triatlon au fost testați la probele de înot și alergare, iar Carol a terminat la ambele, primul. Frigul a fost cel care i-a dat bătăi de cap tânărului de 18 ani.

„Nu este foarte plăcut, mi-a înghețat gâtul în timp ce alergam, dar trebuie să ne obișnuim că nu mereu sunt condițiile perfecte nici la curse” – Carol Popa, component al lotului național de triatlon.

Carol povestește că revenirea după perioada de inactivitate a fost dificilă.

„La început a fost foarte greu, mai ales în prima săptămână, ziceam că nu știu cum o să îmi revin, dar când zilele treceau, începeam să mă simt din ce în ce mai bine și de atunci am fost în progres” – Carol Popa, component al lotului național de triatlon.

Triatlonistul are și un motiv de bucurie! Tocmai și-a luat permisul de conducere.

„Am scăpat-o și eu pe mama de drumuri, să mă ducă la 5 dimineața la bazin, o oboseam și pe ea. Mama mă ducea în fiecare zi, la 5:45 eu trebuie să fiu la bazin, apoi venea, mă lua, că stăm destul de departe de oraș, la vreo 15 kilometri, după care mă ducea și la școală” – Carol Popa, component al lotului național de triatlon.

Visul lui, Jocurile Olimpice de la Los Angeles!

Tânărul sportiv legitimat la Clubul CSM Constanța și antrenat de Cristian Doicescu își dorește ca în 2028 să reprezinte România la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

„Pentru calificare, mă lupt cu sportivii care au fost prezenți anul trecut la Jocurile Olimpice de la Paris și cu medaliatul cu aur la această competiție. Ei sunt mult mai experimentați decât mine și mai mari, dar asta nu mă descurajează. Mai am timp ca să mă obișnuiesc cu ei și cu ritmul lor. Din 2026, ar trebui să fiu și eu acolo, printre cei mai buni, chiar dacă sunt mai mic decât ei. Cred că este posibil, pentru asta muncesc în fiecare zi” – Carol Popa, component al lotului național de triatlon.

Ca să se califice la Jocurile Olimpice, Carol trebuie să fie clasat între primii 50 de triatloniști din lume.