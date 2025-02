Nicușor Dan nu renunță la cursa prezidențială!

Nicușor Dan ține cu dinții la bătălia pentru Palatul Cotroceni. Edilul susține că va rămâne în cursă indiferent de orice ipoteză, chiar și cea în care Ilie Bolojan ar intra în lupta prezidențială.

Primarul general al Capitalei spune că este potrivit pentru candidatură și crede că toate sondajele îi arată că românii au încredere în el.

„Eu rămân în cursă în orice ipoteză. Nu din orgoliu. În primul rând, am răspuns eu la întrebarea dacă sunt potrivit pentru această candidatură, după care, ca să nu încurc lumea, am făcut un sondaj care mi-a confirmat nivelul de încredere pe care îl am în opiniile românilor.

Deja în momentul ăsta, când sunt mii de oameni care s-au scris voluntari, mii de oameni care au făcut donaţii, nu se mai pune problema să renunţ”, a declarat Nicușor Dan, candidat independent la Preşedinţia României, cu susţinerea PMP şi a Forţa Dreptei.

De asemenea, Nicuşor Dan a mai afirmat că „aşa cum arată lucrurile azi, nu există riscul ca doi candidaţi izolaţionişti să intre în turul doi”.