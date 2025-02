Hairstylistul cu zece curse de Half Ironman terminate se antrenează pe zăpadă la -6 grade!

Vârstă, condițiile meteo sau locația nu contează atunci când ești pasionat de sport. O dovedește Costel Cîrje, hairstylistul din Pitești care a terminat 10 curse de Half Ironman. La 50 de ani, triatlonistul care a făcut 10 ani lupte greco-romane și 15 ani dansuri populare, trage tare la antrenamente, chiar dacă frigul îi dă bătăi de cap. Și nu singur, și-a scos la pregătire și colegii de clubul Triatlet din Pitești.

Costel Cîrje a reușit să strângă lângă el triatloniști amatori, la fel de pasionați ca el de sportul cu 3 discipline.

„În Pitești, lumea nu mă știe de Costel triatlonistul sau Costel hairstylistul, sunt Costel coafezul”- Costel Cîrje, triatlonist Asociația Club Sportiv Triatlet din Pitești.

Costel și amicii săi nu mai sunt la prima tinerețe, dar sunt în formă maximă! Nu e zi în care să nu se antreneze! După 9 ani de triatlon și multe curse de Half și Full Ironman, pentru Costel a venit și recunoașterea pe plan intern.

„Sunt campion național la categoria mea de vârstă 50-54 de ani. Am avut emoții mari, nu m-am așteptat. M-am bucurat enorm. Practic, aceasta este încununarea muncii mele de atâția ani”- Costel Cîrje, triatlonist Asociația Club Sportiv Triatlet din Pitești

Zăpada de afară și gradele cu minus din termometru nu sunt un impediment pentru triatloniștii de la Asociația Club Sportiv Triatlet.

„Avem un grup pe WhatsApp și scriem <<hai, băieți, e vreme frumoasă, ninge, ieșim>>. Vremea nu este o problemă pentru noi” – Costel Cîrje, triatlonist Asociația Club Sportiv Triatlet din Pitești.

„Trebuie să recunosc că nu este așa de plăcut, dar face parte din viața unui sportiv. Ține de disciplină, ține de voință și de prietenii care te scot din casă… Toate lucrurile pe care ți le imaginezi că sunt rele, cum e vremea, cad, nu mai contează” – Petruț Pascu, triatlonist Asociația Club Sportiv Triatlet din Pitești.

Pentru triatloniștii din Pitești, viața fără sport nu există! „O dată ce îți intră în sânge și ai virusul acesta cu mișcarea, nu mai contează nimic. Nu contează, că ninge, că e caniculă, tu te antrenezi. Cel mai mult am stat departe de sport câteva zile, când am fost răcit”- Costel Cîrje, triatlonist Asociația Club Sportiv Triatlet din Pitești.

„Nu îmi văd viața fără sport. Am avut o perioadă când am fost accidentat și mi-a fost foarte greu. Am stat vreo 6 luni pe margine și nu e plăcut” – Petruț Pascu, triatlonist Asociația Club Sportiv Triatlet din Pitești.