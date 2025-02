Liderul AUR, Claudiu Târziu: „Cea mai importantă misiune a unui om politic responsabil este decontaminarea discursului public!”

Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR și europarlamentar, a lansat un apel puternic pentru restabilirea adevărului în spațiul public și pentru combaterea cenzurii impuse de ideologii agresive care încearcă să redefinească realitatea și valorile naționale.

„Cea mai importantă misiune a unui om politic responsabil în România de astăzi este decontaminarea discursului public. O ideologie hidoasă și extrem de agresivă ne-a forțat să rostim în șoaptă adevăruri fundamentale și să ne alegem cu atenție cuvintele în discursurile publice”, a declarat Claudiu Târziu.

Liderul AUR a atras atenția asupra faptului că oricine contestă propaganda oficială este imediat etichetat și pus la zid de către structurile de influență care domină discursul public. În ciuda presiunilor, Târziu subliniază că forțele patriotice din România au reușit să spargă bariera impusă de aceste mecanisme de cenzură:

„De fiecare dată când am spus lucrurilor pe nume și am contestat propaganda oficială, am fost contestați, acuzați public și denumiți extremiști. Din fericire pentru națiunea română, am fost suficient de mulți și destul de puternici să răzbim prin zgomotul agenților de influență ai sistemului.”

În acest context, europarlamentarul a reafirmat faptul că adevărurile fundamentale ale poporului român nu pot fi suprimate prin măsuri administrative sau hotărâri judecătorești, deoarece ele fac parte din însăși identitatea națională.

„Adevărurile esențiale, credința și patriotismul nu dispar prin hotărâre de guvern sau prin decizia unui complet de judecată. Ele sunt mereu aceleași, iar noi trebuie să le spunem de fiecare dată simplu, clar și răspicat!”, a adăugat acesta.

Declarațiile lui Claudiu Târziu vin într-un moment în care spațiul public din România și Europa este dominat de presiuni ideologice și de încercări de restrângere a libertății de expresie. El se poziționează ferm împotriva acestor tendințe și își reafirmă angajamentul de a apăra valorile naționale, credința și libertatea