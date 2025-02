Auchan inaugurează un nou supermarket de mari dimensiuni în sudul Capitalei

Auchan România continuă strategia de dezvoltare pe segmentul de proximitate și deschide cel de-al 9-lea supermarket de mari dimensiuni. Noul magazin – Auchan Sky Garden – a fost inaugurat joi, 27 februarie 2025, fiind situat pe strada Popești Vest, nr. 48, Popești Leordeni.

Cu o suprafață de vânzare de peste 1.500 mp și 45 de angajați, noul supermarket Auchan Sky Garden din Popești Leordeni pune la dispoziția clienților o ofertă de aproximativ 9.500 de produse alimentare și nealimentare. Magazinul este deschis zilnic în intervalul 7:00-22:00. Noul supermarket se distinge prin game largi de produse la prețuri mici în fiecare zi, oferind produse proaspete, preparate culinare gata de consum, alături de o zonă dedicată pentru servirea mesei, produse esențiale și alimente de bază, o gamă de articole pentru diete speciale, precum și produse nealimentare pentru nevoile de uz cotidian.

În noua unitate clienții vor găsi o selecție extinsă de produse de Băcănie, gamă formată din produse esențiale în orice bucătărie, snack-uri dulci și sărate – categorie comparabilă cu gama din hipermarket, precum și băuturi. Supermarketul propune o zonă dedicată Alimentației Sănătoase, oferind o gamă extinsă de produse BIO și de diete speciale, fără gluten, fără sare, dar și produse pentru sportivi. De asemenea, clienții au la dispoziție Bucătăria Mea, cu preparate calde, gătite zilnic, salate, minuturi și sandvișuri care pot fi servite în zona de luat masa ori pot fi luate la pachet, un avantaj important fiind gama mai largă de fresh-uri și de produse take-away. În supermarketul Auchan Sky Garden, clienții pot regăsi și Brutăria Mea, cu pâine proaspătă și o varietate de preparate pregătite în laboratoarele proprii, zona de Legume & Fructe atent alese, Pescăria Mea, unde este disponibilă o selecție de pește, fructe de mare și specialități cu calitate controlată Auchan, precum și o gamă de produse din carne, cu o componentă importantă de producție românească. Magazinul include și o gamă de produse esențiale pentru Curățenie, Menaj și întreținerea casei, iar iubitorii de animale vor găsi la Pet Zone o gamă variată de hrană și accesorii pentru prietenii necuvântători.

Ca în fiecare magazin din portofoliul Auchan, un accent deosebit este pus pe produsele românești. Astfel, retailerul aduce și în noul supermarket produse din programul de Filiere Auchan și articole marcă proprie realizate în România, cu producători locali. Sub eticheta „Cultivăm ce e mai bun”, clienții vor regăsi la raft, în categorii precum legume, fructe, pește, ouă, carne, băcănie, produse românești cu trasabilitate controlată de Auchan, de la sămânță până la raft, produse responsabile, de o calitate excepțională și cu un gust autentic.

„Auchan își continuă dezvoltarea pe segmentul de proximitate, oferind clienților prețuri mici, o gamă variată de produse și servicii care fac diferența. Așa cum ne-am obișnuit clienții, investim puternic în menținerea celor mai mici prețuri, astfel că și noul supermarket Auchan Sky Garden din Popești-Leordeni sprijină puterea de cumpărare a comunității locale oferind posibilitatea de a face economii zi de zi. În plus, rămânem dedicați angajamentului nostru privind sustenabilitatea și punem la dispoziția clienților opțiuni de reciclare și combaterea risipei alimentare, pentru a ne implica activ împreună în protejarea mediului înconjurător”, a declarat Ioana Toșa, Director Vânzări Auchan Retail România.

Noul supermarket se aliniază acțiunilor durabile derulate de către companie, magazinul fiind dotat cu vitrine frigorifice cu un consum redus de energie, iluminat Led și etichete electronice. Clienții au posibilitatea de a contribui activ la eforturile de protejare a mediului înconjurător prin colectarea uleiului alimentar uzat, a bateriilor, precum și prin reciclarea ambalajelor de băuturi de tip PET, din aluminiu sau sticlă. Totodată, pentru prevenirea risipei alimentare, Auchan Sky Garden va include și zona Zero Risipă, de unde consumatorii vor putea alege alimente cu termen de valabilitate scurt, dar care sunt în perfectă stare de consum conform legislației.

În continuarea proiectului de accesibilizare a magazinelor pentru persoanele cu dizabilități, și noul supermarket Auchan Sky Garden pune la dispoziție dotări suplimentare care asigură un parcurs de cumpărături facil și prietenos pentru persoane din diferite categorii de dizabilități. Printre acestea se numără serviciul personalizat de însoțire la cumpărături, la cerere, coduri QR pe vitrine pentru apelarea rapidă a personalului de însoțire, coșuri de cumpărături speciale pentru persoanele în fotoliu rulant, case prioritare pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Tot în cadrul noului supermarket, clienții au acces la o gamă extinsă de servicii, precum Scan&Go – serviciul de scanare prin care clienții își pot scana singuri cumpărăturile folosind telefonul mobil, foto CEWE sau Start Pay.

În același timp, clienții din proximitatea supermarketului își pot face cumpărăturile din Auchan Sky Garden și online, plasând comanda pe auchan.ro și având posibilitatea de a o ridica din magazin prin serviciul Click&Collect. De asemenea, clienții beneficiază de cel puțin 100 de locuri de parcare acoperite, în parcarea etajată.

Despre Auchan

Auchan România are în portofoliu peste 450 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 7 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, 14 magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2023 de peste 1,6 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.