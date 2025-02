Ministrul Burduja, mesaj tranșant: A fost adoptată ordonanța de urgență prin care am decis prelungirea prețurilor la energie și gaze, dar și măsuri suplimentare în vederea revenirii etapizate la piața liberă, așa cum am promis!

Ministrul Burduja, mesaj tranșant: A fost adoptată ordonanța de urgență prin care am decis prelungirea prețurilor la energie și gaze, dar și măsuri suplimentare în vederea revenirii etapizate la piața liberă, așa cum am promis!

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a reiterat faptul că prioritatea zero a guvernului este să îi protejeze pe români. Potrivit lui Burduja, astăzi am luat decizia privind continuarea plafonării prețurilor la energie electrică și gaze naturale pentru a proteja românii și mediul economic de efectele negative provocate de tensiunile geopolitice din regiune, deciziile Federației Ruse și gradul de înmagazinare gaze la nivelul întregii Uniuni Europene.

Ministrul Energiei a menționat că a fost adoptată în ședința de guvern ordonanța de urgență prin care “am decis această prelungire, dar și măsuri suplimentare în vederea revenirii etapizate la piața liberă, așa cum am promis”. În context, Burduja a mulțumit tuturor celor care au susținut acest demers.

Conform Ordonanței de Urgență adoptate astăzi, a mai spus ministrul, prețurile la energie electrică vor rămâne plafonate pentru încă trei luni, iar cele la gaze pentru încă un an. Astfel, pentru consumatorii casnici de energie electrică, tarifele se mențin la aceleași niveluri din prezent: maximum 0,68 lei/kWh pentru un consum de până la 100 kWh, 0,8 lei/kWh pentru consumul între 100 și 255 kWh și cel mult 1,3 lei/kWh pentru consumul care depășește 300 kWh. În cazul IMM-urilor și instituțiilor publice, 85% din consumul lunar va rămâne plafonat la 1 leu/kWh, iar diferența de 15% la cel mult 1,3 lei/kWh. La gaze naturale, a completat demnitarul, consumatorii casnici vor plăti în continuare maximum 0,31 lei/kWh, iar cei non-casnici cel mult 0,37 lei/kWh.

În opinia lui Burduja, decizia de prelungire a fost necesară în contextul în care prețurile la nivel european au crescut semnificativ pentru gaz la începutul acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut (peste 60%). Este cunoscut faptul, a adăugat ministrul Energiei, că prețul gazului natural are un impact major și în formarea prețului la energie electrică, prin principiul prețului marginal, care are drept efect vânzarea energiei electrice din toate sursele la prețul cel mai ridicat.

„Dacă plafonarea ar fi fost eliminată brusc, aproape jumătate dintre gospodării s-ar fi trezit cu facturi semnificativ mai mari, cu creșteri de peste 60%. În plus, pentru mare parte dintre IMM-uri și instituții publice, costurile cu energia electrică ar fi crescut, ceea ce ar fi putut avea un impact în lanț asupra economiei și ar fi generat o creștere a inflației.

Pe lângă protejarea consumatorilor, introducem și măsuri de transparență și echilibru pe piață. Furnizorii vor publica marjele de furnizare, iar operatorii pieței vor afișa prețuri de referință pentru produsele tranzacționate. Prin aceste măsuri, românii vor avea ocazia să își aleagă furnizorii într-un cadru mai bun de transparență, putând vedea cum își gestionează companiile cheltuielile și marjele de profit. Este o măsură de a descuraja ofertele „fantomă”, cu prețuri care nu au nicio legătură cu realitatea!”, a punctat Sebastian Burduja.

Sebastian Burduja a mai precizat că începând cu 1 iulie, Guvernul va introduce măsuri de sprijin suplimentare pentru consumatorii care se confruntă cu un grad accentuat de sărăcie energetică, precum vouchere sau carduri de energie. Ministrul Energiei a menționat că “vom lucra împreună cu Ministerul Muncii pentru a defini, până pe 15 iunie, criteriile de eligibilitate pentru accesarea acestor beneficii!”. Nu lăsăm pe nimeni în urmă, a spus Burduja.

„Știm că această măsură este o provocare pentru furnizorii de energie electrică, tocmai de aceea, în bugetul ministerului din acest an, Guvernul României, cu sprijinul Ministerului Finanțelor, a prevăzut 1,5 miliarde de lei pentru plata furnizorilor, iar Ministerul Muncii are încă 1,5 miliarde de lei. Prin actul normativ adoptat astăzi, deblocăm plățile către furnizorii de energie și, în perioada următoare, vom face transferul celor 3 miliarde de lei.

Reamintesc că, conform rapoartelor Eurostat, prin ajustările succesive între 2021 și 2024, acest mecanism de compensare-plafonare a făcut ca românii să plătească printre cele mai mici prețuri din UE, respectiv al cincilea cel mai mic preț la energie electrică și, la gaze naturale, al treilea sau al patrulea, în funcție de trimestrele de analiză.

Prin aceste măsuri adoptate astăzi, asigurăm o tranziție graduală spre o piață de energie liberalizată, evitând șocuri pentru români și economie!”, a conchis Burduja.