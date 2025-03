Europarlamentarul Maria Grapini, mesaj emoționant cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii: “Nu putem accepta, în secolul în care trăim, ca femeia să fie stigmatizată, discriminată sau agresată!”

Europarlamentarul Maria Grapini a transmis, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, un mesaj emoționant pe care îl prezentăm în continuare:

“Ziua Internațională a Femeii a fost întotdeauna, pentru mine, un prilej pentru a evoca valoarea femeilor în societate, dar și importanța valorificării potențialului feminin în mediul economic, administrativ și politic.

În fiecare an, am participat la conferințe ale femeilor de afaceri, în țară și în străinătate, și am promovat valoarea feminină, fără a face însă discriminare de gen. Important este să crească încrederea societății în valoarea femeilor!

Am încurajat totdeauna femeile, le-am susținut în privința asumării carierei dorite! Am încredere în potențialul feminin, în capacitatea și calitățile femeilor. Ca soții, mame, dar și ca reprezentante ale diferitelor profesii, au dovedit că sunt eficiente și că pot să fie un exemplu de urmat pentru tinerele generații. Merită, înainte de toate, prețuire, respect, admirație și susținere.

De asemenea, trebuie să acționăm ferm acolo unde femeile sunt discriminate, la locul de munca sau în cazul violenței în familie, al hărțuirii sau intimidării. Nu putem accepta, în secolul în care trăim, ca femeia să fie stigmatizată, discriminată sau agresată. Nu este suficient să avem reglementări, trebuie să urmărim și aplicarea lor. Este responsabilitatea fiecărei autorități locale, naționale, europene, internaționale, dar este și responsabilitatea civică a fiecăruia dintre noi.

Cu ocazia Zilei femeii, le urez, din toată inima, tuturor femeilor românce, sănătate, bucurii, iubire și “La mulți ani!”.

Ziua internațională a Femeii, marcată în fiecare an la 8 martie, este, potrivit ONU, un prilej pentru a sărbători actele de curaj și hotărâre ale femeilor obișnuite, care au jucat un rol extraordinar în istoria țărilor și comunităților lor, de a reflecta asupra progreselor înregistrate și de a cere schimbări.

Cu prilejul Anului Internaţional al Femeii, în 1975, Organizaţia Naţiunilor Unite a sărbătorit, pentru prima data, Ziua internaţională a femeii, la 8 martie.

De menționat faptul că europarlamentarul Maria Grapini a participat, vineri, la conferința dedicată Zilei Internaționale a Femeii, organizată la Reprezentanța Parlamentului European, pe tema „Participarea femeilor la consolidarea păcii și democrației”. Cu această ocazie, Maria Grapini a subliniat: „Am crezut și cred în forța femeilor! La mulți ani, tuturor femeilor!”.