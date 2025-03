Cum poți preveni apariția pietrelor la rinichi

Care sunt cele mai bune metode de prevenire a formării pietrelor la rinichi. Iată ce recomandă specialiștii.

Cum poți preveni pietrele la rinichi

Există mai multe tipuri de pietre la rinichi, precum cele din: oxalat de calciu, fosfat de calciu sau acid uric. În funcție de caracteristici, recomandările nutriționale devin mai specifice, de aceea poate deveni dificil să urmezi o recomandare generală.

Dacă vrei să eviți pietrele la rinichi, consumul de apă și hidratarea optimă ocupă roluri esențiale în ce privește prevenirea pietrelor la rinichi și eliminarea lor. Acestea îți pot oferi un volum mai mare de urină. Din acest motiv, nu permit cristalizarea acelor minerale, care duc la formarea pietrelor.

Hidratarea

Cand vine vorba despre prevenirea depunerilor din interiorul rinichilor, cel mai des intalnit sfat este privitor la consumul de fluide. Fluidele cresc volumul urinei si dilueaza substantele ce formeaza depunerile, facand mai putin probabila cristalizarea acestora in pietre la rinichi.

Este important de mentionat, insa, ca nu orice fel de bautura ne ajuta in acest sens. Un consum ridicat de apa este legat de un risc mai mic de formare a pietrelor la rinichi. De asemenea, consumul de ceai, bere, vin si suc de portocale este asociat unui risc scazut. Pe de alta parte, cei care obisnuiesc sa consume apa minerala, bauturi carbogazoase indulcite artificial, precum si bauturi care contin fructoza – cunoscuta pentru cresterea acidului uric in organism – au un risc crescut pentru formarea pietrelor la rinichi.

In plus, unele studii de specialitate au aratat ca in randul persoanelor care obisnuiesc sa consume bauturi indulcite riscul de formare a depunerilor la rinichi este mai mare, din cauza continutului de acid fosforic al acestor bauturi.

Cresterea aportului de acid citric

Acidul citric este regasit in multe fructe si legume, insa cea mai importanta sursa este reprezentata de fructele citrice, in special de lamai.

Acidul citric ajuta la prevenirea formarea pietrelor la rinichi in doua moduri:

prin combinatie cu nivelul de calciu prezent in urina, acidul citric reduce riscul de formare a calculilor;

prin combinatie cu cristalele de oxalat de calciu existente in organism, acidul citric previne extinderea pietrelor existente, precum si cresterea acestora in diametru.

Limitarea aportului de sare

O dieta bogata in sare este asociata unui risc crescut pentru formarea pietrelor la rinichi.

In acest sens, specialistii recomanda limitarea aportului de sodiu la 2.300 de mg pe zi. Cu toate astea, majoritatea oamenilor depasesc acest prag, din cauza alimentatiei si stilului de viata. Cel mai bun mod pentru scaderea aportului de sodiu este reducerea consumului de produse alimentare procesate, sunt de parere expertii dieteticieni.

Limitarea consumului de proteine de origine animala

O dieta bogata in surse de proteina animala, precum carne rosie si alba, dar si in produse lactate, este asociata unui risc crescut pentru formarea pietrelor la rinichi, intrucat aportul ridicat al acestor proteine creste excretia de calciu si reduce nivelul de citrat din urina.

In plus, sursele de proteina animala sunt bogate in purina, care atunci cand este descompusa in acidul uric creste riscul de formare a pietrelor la rinichi.

Toate alimentele contin acest compus organic, dar in cantitati diferite. Rinichii, ficatul si alte organe animale sunt mai bogate in purine, prin comparatie cu alimentele vegetale. De aceea, specialistii recomanda alcatuirea unei diete bazate in special pe legume si fructe, cu un aport limitat de proteine animale.

Mananca mai multe alimente bogate in calciu

Cel mai frecvent tip de piatra la rinichi este piatra de oxalat de calciu, ceea ce determina multi oameni sa creada ca ar trebui sa evite consumul de calciu. Opusul este adevarat. Dietele cu continut scazut de calciu pot creste riscul de piatra renala si riscul de osteoporoza.

Cu toate acestea, suplimentele de calciu va pot creste riscul de pietre. Luand suplimente de calciu cu o masa consistenta poate contribui la reducerea riscului. Laptele cu continut scazut de grasimi, branza cu continut scazut de grasimi si iaurtul cu continut scazut de grasimi sunt toate optiunile alimentare bune bogate in calciu.

Mananca mai putine alimente bogate in oxalati

Unele pietre la rinichi sunt facute din oxalat, un compus natural gasit in alimentele care se leaga de calciu in urina pentru a forma pietre la rinichi. Limitarea alimentelor bogate in oxalati poate ajuta la prevenirea formarii pietrelor.

Alimentele bogate in oxalati sunt: spanac, ciocolata, cartofi dulci, cafea, sfecla, arahide, produse din soia, tarate de grau. Oxalatul si calciul se leaga in tractul digestiv inainte de a ajunge la rinichi, astfel incat este mai greu sa se formeze pietre daca mananci alimente bogate in oxalati si alimente bogate in calciu in acelasi timp.

Evitati suplimentele de vitamina C

Suplimentarea cu vitamina C (acid ascorbic) poate provoca pietre la rinichi, in special la barbati. Conform unui studiu din 2013, barbatii care au luat doze mari de suplimente de vitamina C si-au dublat riscul de a forma o piatra renala. Cercetatorii nu cred ca vitamina C din alimente prezinta acelasi risc.

Explorati remedii din plante

Chanca Piedra, cunoscuta si sub numele de „ruptor de piatra”, este un remediu popular pe baza de plante pentru pietre la rinichi. Se crede ca planta ar ajuta la prevenirea formarii pietrelor de oxalat de calciu. De asemenea, se crede ca reduce dimensiunea pietrelor existente.

Foloseste remedii din plante cu precautie. Nu sunt bine reglementate sau bine cercetate pentru prevenirea sau tratarea calculilor renali.

Mentinerea unei greutati corporale sanatoase

Excesul de greutate sau obezitatea poate pune stres pe rinichi. Cu toate acestea, este intotdeauna important sa slabesti treptat si in siguranta. Urmarea unei diete bogate in proteine ​​animale poate creste atat riscul de pietre la rinichi.

Evitarea consumului excesiv de cofeina

Cofeina accelereaza metabolismul si poate provoca deshidratare. Limita superioara recomandata pentru adulti este 400 mg de cofeina zilnic, ceea ce este echivalent cu aproximativ patru cani de cafea.

Este important sa ne amintim ca anumite sucuri, ciocolata, ceaiuri si bauturi energizante pot contine si cofeina.