Ea e voleibalista care le va face colegelor tort dacă iau medalie în campionat!

Simina Străchinescu e titulară la revelația Diviziei A1 la volei feminin, Corona Brașov, formație calificată în semifinalele play-off-ului.

Calificată în premieră în semifinalele play-off-ului Diviziei A1 la volei feminin, Corona Brașov este una dintre revelațiile actualului sezon. Iar Simina Străchinescu e una dintre jucătoarele care au contribuit din plin la rezultatele bune ale echipei.

Mereu cu zâmbetul pe buze, Simina spune că înainte de fiecare meci se încarcă pozitiv și încearcă să le transmită și coechipierelor acest lucru.

„Cred că din familie este asta, o atmosferă foarte bună în familia mea și așa am crescut, într-un mediu foarte frumos. Și așa vreau să le transmit și celor din jurul meu, aceeași emoție. Îmi bag câteva gânduri foarte pozitive în cap și încerc așa să le ajut și pe colegele mele, să fie și ele în aceeași energie ca și mine” – Simina Străchinescu, voleibalistă Corona Brașov.

Chiar dacă mulți nu le dădeau nici o șansă la intrarea în lupta pentru medalii la începutul sezonului, fetele de la Corona au reușit să producă surpriză după surpriză și să ajungă pentru prima dată în semifinale, acolo unde vor juca împotriva formației Volei Alba Blaj. Dacă vor câștiga o medalie, Simina le promite colegelor o surpriză: le va face un tort.

„Cum se vede, mă simt foarte bine la Brașov. Obiectivul nostru e să ajungem cât mai sus, ne dorim medalie. Vrem să avem meciuri cât mai bune și să aducem un rezultat cât mai bun. Dacă luăm medalie le fac colegelor carrot cake” – Simina Străchinescu, voleibalistă Corona Brașov.

De altfel, gătitul e una dintre pasiunile voleibalistei. Ea spune că ar vrea să devină influencer de gătit după ce se va retrage din activitate.

„Mi-ar plăcea, dar din cauză că fac volei, vreau să fac volei și după aceea poate-poate. Mi-ar plăcea să fiu influenceriță. Mi-ar plăcea să fiu și influenceriță de gătit. Dacă ați văzut gătesc foarte mult și mi-ar plăcea să mă filmez când gătesc să fac rețete. Iubesc pastele, orice fel de paste” – Simina Străchinescu, voleibalistă Corona Brașov.

Simina Străchinescu a prins gustul medaliilor și cupelor pe când juca la CSM Lugoj, cu care a luat în urmă cu două sezoane atât Cupa, cât și Supercupa României, dar și bronzul în campionat.

„Normal că mă mai gândesc la momentele alea, am și un tablou acasă în care am poză cu toate trofeele pe care le-am primit și mă gândesc cu mare drag și îmi doresc să continuăm cu alte trofee aici la Brașov” – Simina Străchinescu, voleibalistă Corona Brașov.

Abia așteaptă revederea cu colegele, la naționala României

După terminarea campionatului, jucătoarele nu vor avea pauză, pentru că vor merge în cantonamentul echipei naționale pentru Golden League. Simina spune că pe cât e de greu pe atât e de frumos.

„E greu, că ești departe de cei dragi, antrenamentele sunt zilnice, nu prea ai timp liber, adică ai timpul liber de-o lună în care încerci să faci totul posibil să te vezi cu prietenii, să te vezi cu familia, să mergi într-o vacanță, dar este frumos. Și în vacanță e destul de greu, deoarece mă sună o prietenă, <<vezi că mă văd cu tine>>. Și altă prietenă: <<de ce nu te vezi cu mine?>> E foarte complicat. Trebuie să ai și timp de familie, să mulțumești, e greu” – Simina Străchinescu, voleibalistă Corona Brașov.

De altfel, sportiva recunoaște că o voleibalistă nu își poate pregăti niciodată vacanțele din timp, pentru că nu știe când e liberă. Doar de Revelion e mai ușor, că știe sigur că nu are meciuri.

„Acum am făcut Revelionul în Italia. Toată cvacanța a fost minunată, că am putut lăsa voleiul de-o parte și am putut să mă bucur de mine. Dar de regulă o voleibalistă nu-și pregătește cu mult timp înainte, pentru că niciodată nu-și știe programul. Cu maxim două săptămâni înainte” – Simina Străchinescu, voleibalistă Corona Brașov.

Componentă a lotului național de mai mulți ani, Simina recunoaște că abia așteaptă să se vadă din nou cu coechipierele și să-și reia ritualul: să urmărească seara emisiunea lor preferată: „Insula iubirii”, de la care au împrumutat și o expresie.

„<<Ola mami, que guapa>>. Asta a fost replica lotului, am folosit-o tot timpul, până ne-am plictisit. A fost mult mai interesant să ne uităm toate odată decât să mă uit singură acasă. După antrenament rămâneam la cină și ne uităm care voia” – Simina Străchinescu, voleibalistă Corona Brașov.

Semifinalele Diviziei A1 la volei feminin vor începe sâmbătă, 15 martie. Atunci, de la ora 18.00, se va juca partida dintre Volei Alba Blaj și Corona Brașov. Duminică, 16 martie, va avea loc cealaltă semifinală feminină, Dinamo – CSO Voluntari. Aceasta va începe la ora 19.00 și va fi în direct la TVR Sport. În semifinalele play-off-ului se joacă după sistemul „cel mai bun din trei partide”. Meciurile cu numărul 2 din fiecare semifinală vor avea loc pe 20 martie, la Brașov, respectiv la Voluntari.