Maria Grapini a criticat, în mai multe intervenții, comportamentul și modul de lucru al Ursulei von der Leyen. Absența președintei Comisiei Europene de la dezbateri importante, în plenul PE, criticată dur de eurodeputatul S&D!

Europarlamentarul Maria Grapini a taxat dur, în plenul PE de la Strasbourg, programul Comisiei Europene pe anul 2025 și pe președinta acesteia, Ursula von der Leyen, absentă, din nou, de la o dezbatere extrem de importantă.

“Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dă dovadă, din nou, de sfidare, lipsă de respect și dezinteres. Dacă, atunci când trebuie să prezinte programul Comisiei Europene pe anul 2025, nu-și găsește timp să vină în Parlament, cred că este nevoie să îi dăm un vot de blam!”, a punctat, în intervenția sa, Maria Grapini.

Eurodeputatul Grapini s-a declarat nemulțumită de faptul că proiectul pe acest an, propus de Comisia Europeană, are doar 11 pagini, menționând, totodată, că, spre exemplu, un student pe care l-a mentorat a făcut un program mai bun și mai concret decât cel prezentat astăzi, în plenul PE.

“Orice program trebuie să răspundă la trei întrebări: cum, cu ce și când? Nu se răspunde aici la niciuna dintre aceste întrebări. Sunt doar trei rânduri și jumătate pentru agricultură, nimic pentru IMM-uri. Reluați tema Pactului Social, dar avem deja un Pilon Social… Același președinte a condus Comisia Europeană și în ultimii cinci ani!”, a adăugat europarlamentarul Grapini.

Nu în ultimul rând, Maria Grapini a reiterat faptul că, deși este o fraudă imensă, oficialii europeni nu spun nimic despre cum să recuperăm banii fraudați, în contextul în care bugetul Parchetului European și al altor instituții este alimentat cu sume consistente.

„Și, încă o problemă gravă, politica energetică… totul pleacă de aici și se știe acest lucru. Programul Comisiei reprezintă o dezamăgire!”, a conchis Maria Grapini.

“Ursula von der Leyen nu are credibilitate când vorbește de transparență în cheltuirea fondurilor europene!”

De altfel, europarlamentarul Maria Grapini a criticat dur, și anul trecut, modul de lucru al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

“Recent, nu am votat, din nou, descărcarea de gestiune a Comisiei Europene. Din punctul meu de vedere, Ursula von der Leyen nu are credibilitate când cere statelor membre corectitudine și transparență în cheltuirea fondurilor europene, dar în privința Comisiei Europene nu mai face același lucru. Am luat cuvântul, în plenul PE, și am spus răspicat aceste lucruri!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

În context, Maria Grapini i-a informat, din nou, pe români că, la nivel european, există instituții care au curaj, precum Curtea de Conturi Europeană, care nu a acordat, exact pe motivul invocat și de europarlamentarul român, descărcarea de gestiune.

O poziție similară, a mai spus eurodeputatul, a avut și ombusdmanul European, care nu a primit răspuns de la Ursula von der Leyen la niciuna dintre solicitările sale privind contractele de achiziții ale vaccinurilor anti-Covid.

“Eu nu am nicio reținere să o interpelez pe Ursula von der Leyen și am făcut acest lucru inclusiv în scris. Parchetul European a preluat, de altfel, procesul privind achiziția de vaccinuri anti-Covid. La audierea doamnei Kovesi, de săptămâna trecută, când și-a prezentat Raportul, au fost mulți colegi care au întrebat-o ce va face cu acest proces pe rol, privind achiziția de vaccinuri anti-Covid, dar nu a dat informațiile solicitate. Dacă procesul a fost preluat de la Parchetul belgian sper ca Parchetul European să îl ducă mai departe, la bun sfârșit. Nu vreau să ne trezim că acest dosar a fost luat doar pentru a se închide!”, a menționat Maria Grapini.

“Președinta Comisiei Europene nu este interesată de punctele de vedere ale Parlamentului European!”

Totodată, Maria Grapini a criticat, tot anul trecut, în cadrul unei intervenții tranșante la Strasbourg, comportamentul președintei Comisiei Europene, Usula von der Leyen, care a părăsit plenul PE, după ce și-a susținut discursul, și care a ignorat, încă o dată, punctul de vedere al Parlamentului European!

“La o dezbatere importantă precum cea legată de consolidarea apărării europene, doamna președintă Ursula von der Leyen a părăsit sala! Nu este pentru prima dată când face acest lucru. Nu este interesată, se pare, să afle și punctele de vedere ale PE. Discutăm, totuși, despre consolidarea apărării comune. Din păcate, prea puțin s-a vorbit despre pace!”, a punctat eurodeputatul Grapini, care a mai spus că, deși la nivelul UE este necesară consolidarea apărării, în același timp, trebuie să luptăm și pentru pace.

În ciuda faptul că România alocă 2,5% din PIB Apărării, susține Maria Grapini, nu este tratată la fel ca alte state care alocă Apărării un procent mai mic din PIB, dând, în acest sens, exemplul Austriei. În sprijinul afirmațiilor sale, europarlamentarul a precizat că țara noastră este discriminată în cazul subvențiilor acordate fermierilor est-europeni.

“Pentru a putea să consolidăm apărarea și pentru a lupta pentru pace, avem nevoie măcar să ne propunem acest lucru. Nu avem, din păcate, din punct de vedere diplomatic, un rezultat foarte bun în această direcție. Întrebarea este ce facem acum, pentru că oamenii mor pe front și nu reușim, din păcate, să găsim soluția de pace!”, a încheiat Maria Grapini.