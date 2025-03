Dintre băncile mari, doar BCR și CEC mai au comisioane zero la retragerea de numerar de la ATM-urile proprii ale băncii emitente a cardurilor.

Victor Ponta se revoltă din cauza comisioanelor introduse de bănci în condiţiile în care aceste au profituri uriaşe an de an, pe care le exportă în ţările de origine.

„ Este o masura incorecta si o masura care nu era necesara, bancile au facut cel mai mare profit din istoria lor! Guvernul merge impotriva a ce se intampla in SUA şi Europa, restrange platile cash, te obliga sa mergi la banci… La cum merg preturile, nu o sa platesti cu cardul si cartofii, te obliga cu salariul cu pensia sa mergi la banca..O intelegere Guvern-banci impotriva populatiei! Spun asta, am fost premier atatia ani, nu e nevoie, nu se practica asa ceva in alte tari „, a declarat Victor Ponta în exclusivitate la România TV.

„O sa fiu un presedinte foarte implicat, am atatia ani de activitate guvernamentala, juma de zi o sa stau la Palatul Victoria, unde as discuta cu premierul, cu ministrul de Finante.. In ce tari se face asa aveti ceva cu poporul roman, pai bancile au profituri cele mai mari din istorie trebuie sa contribuie mai mult banii, ii fac aici in Romania, nu trebuie sa ii trimita in afara tarii„, a mai spus Victor Ponta.