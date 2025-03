Mihaela Buzărnescu a obținut permisul de motocicletă înainte de revenirea în tenis: „Am nevoie de adrenalină!”

Mihaela Buzărnescu a făcut un pas important în viața sa personală, obținând permisul de conducere pentru motocicletă. Aceasta vine după o perioadă dificilă de peste doi ani, în care sportiva a fost nevoită să își suspende activitatea sportivă din cauza unei cumplite accidentări.

Jucătoarea profesionistă de tenis recunoaște că își dorea de foarte mult timp să obțină acest drept de a conduce motocicleta. Pentru Buzărnescu, motocicleta a reprezentat dintotdeauna o sursă de adrenalină, complementar activității sale din lumea sportului.

„În perioada aceasta urâtă a accidentării mele, în care am avut parte de multe încercări și multe obstacole, multe greutăți, am găsit motiația de a face lucruri pentru propria mea dezvoltare, în special emoțională, maturizarea mea și lucruri despre creșterea încrederii de sine. Am vrut de mai mult timp să-mi iau permisul de motocicletă pentru că este cu totul și cu totul o altă senzație, diferită față de cea pe care o ai atunci când ești în mașină. Sportul de performanță, în special tenisul, este o sursă nesecată de adrenalină, este ca un drog. Acum, în acești ani în care am fost accidentată, a trebuit să fac ceva care să suplimentez cumva.”



Asemenea unui sportiv de mare clasă, echilibrat psihic și emoțional, Mihaela Buzărnescu a ajuns să facă pace cu această perioadă din viața ei și se simte recunoscătoare pentru lecțiile învățate.

„Sunt happy că am parcurs această etapă și că am învățat multe în perioada aceasta. Am putut să mă descoper mai bine și sunt recunoscătoare pentru creșterea mea și pentru încrederea pe care am căpătat-o în mine. Consider că viața este despre a crește, despre a învăța, iar eu asta îmi doresc să fac, să învăț cât mai multe în viață și să fac lucruri care mie îmi aduc plăceri, beneficii mentale, spirituale, din alte puncte de vedere. Recomand tuturor să iasă din zona de confort și să încerce lucruri noi pentru că merită din plin!”

Acum, Buzărnescu își concentrează eforturile pe pregătirea revenirii în competiții, iar fanii săi așteaptă cu nerăbdare să o vadă din nou pe terenul de tenis. Permisul de motocicletă poate fi un simbol al libertății și al unei noi etape în viața ei, pe măsură ce își urmărește visurile și aspiră să revină la performanțele sale anterioare.