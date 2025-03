Peste 85 de agenți și jurnaliști vizitează județele Prahova și Brașov în cadrul celului mai mare eveniment de promovare pentru specialiști dedicat stațiunilor montane

ANAT va lansa propuneri legislative concrete care pot contribui esențial la dezvoltarea turismului românesc.

În perioada 25-28 martie 2025, județele Prahova și Brașov sunt promovate în cadrul celui mai mare eveniment de promovare pentru specialiștii din turism, infotripul „Redescoperă Valea Prahovei”. Infotripul este organizat de Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT), în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova (APDT Prahova) și cu Organizația Patronală de Turism Poiana Brașov. Evenimentul va aduce împreună peste 60 de agenți de turism din România și 20 de jurnaliști de specialitate, care vor experimenta oferta turistică a regiunii pentru a o include în pachetele lor de călătorie sau în articolele și materialele lor de presă.

Traseul acoperă principalele localități din zona Valea Prahovei și Brașov, incluzând Sinaia, Bușteni, Predeal, Brașov, Poiana Brașov, Bran, Moieciu, Fundata, Azuga, Câmpina și Poiana Câmpina.

În prima zi a evenimentului, pe 25 martie 2025, la ora 15:00, la Hotel International (4*) Sinaia va avea loc conferința de presă a evenimentului, unde vor fi abordate și cele mai arzătoare subiecte ale momentului din turism, cu invitați din partea ministerului de resort, a administrației județene, dar și reprezentanți ai operatorilor economici, ai agențiilor de turism sau Organizațiilor de management al destinațiilor turistice din Prahova și nu numai, oficiale sau în proces de acreditare.

Propuneri legislative

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) prezintă principalele propuneri legislative pentru dezvoltarea și protecția industriei turismului, precum și o analiză detaliată a turismului de incoming din 2024.

Fonduri de garantare pentru turism

Fondul de garantare al biletelor de avion, respectiv Fondul de garantare pentru pachete de servicii de călătorie.

Modificări aduse O.G. nr. 2/2018

► Eliminarea responsabilității agențiilor de turism din România pentru pachetele organizate de turoperatori din Uniunea Europeană și revândute în România;

► Introducerea posibilității rambursării prin vouchere în cazuri excepționale;

► Prelungirea termenelor de rambursare;

Legislație OMD-uri (Organizații de Management al Destinației)

Modificarea legislației pentru clarificarea rolurilor și responsabilităților OMD-urilor și corectarea problemelor din teren.

Analiza turismului de incoming – ROMÂNIA, 2024

2,4 milioane de turiști străini primiți de România, creștere de 11% față de 2023, suntem din păcate pe ultimul loc în Europa.

Cheltuieli de promovare: circa 1,1 milioane de euro.

Venituri din turismul de incoming: circa 1,3 miliarde de euro.

Analiza turismului de incoming – BULGARIA, 2024

13 milioane de turiști străini.

Cheltuieli de promovare: circa 20 milioane de leva / 10 milioane de euro.

Venituri din turismul de incoming: circa 14 miliarde de leva / 7,2 miliarde de euro.

Analiza turismului de incoming – GRECIA, 2024

36 de milioane de turiști străini.

Cheltuieli de promovare: circa 40 de milioane de euro în intervalul 2019-2024.

Venituri din turismul de incoming: circa 22 miliarde de euro, cu 10% mai mult decât în 2023.

Analiza turismului de incoming – ALBANIA, 2024

11,7 milioane de turiști străini, creștere de 15%.

Cea mai rapidă creștere din Europa.

Venituri din turismul de incoming: circa 4,8 miliarde de euro.

Evenimente viitoare organizate de ANAT

Martie – Iunie 2025

2-6 aprilie 2025 – Infotrip Redescoperă Maramureșul

– Infotrip Redescoperă Maramureșul 10 aprilie 2025 – Adunarea Generală a ANAT

– Adunarea Generală a ANAT 28 mai – 1 iunie 2025 – MegaInfotrip Litoral 2025

Noiembrie 2025

13-16 noiembrie 2025 – Târgul de turism de la Cluj, organizat de ANAT

– Târgul de turism de la Cluj, organizat de ANAT 20 noiembrie 2025 – GALA ANAT – 35 de ani

ANAT consideră că aceste măsuri sunt necesare pentru a crește încrederea consumatorilor în serviciile turistice și pentru a preveni situațiile în care turiștii sunt afectați financiar de problemele economice ale furnizorilor de servicii de călătorie. Implementarea acestor fonduri va contribui semnificativ la dezvoltarea unei piețe turistice mai sigure și mai predictibile pentru toți actorii implicați.

”În primul rând, avem nevoie de o legislație coerentă și puternică, pentru a putea dezvolta turismul românesc. Turismul românesc are nevoie de o Organizație de Management al Destinației (OMD), bazat pe un parteneriat public – privat real, condusă de profesioniști. Vedem că la ora actuală ne depășesc destinații apropiate, precum Bulgaria, dar și Albania. Noi, agențiile de turism, vindem alte destinații dar normal că ne dorim să promovăm și țara noastră și să facem incoming, deci atragerea turiștilor străini. Însă incoming-ul nu se poate dezvolta niciodată fără aportul unei organizații coerente și puternice, bazate pe un parteneriat real public – privat. Astăzi, România nu are un OMD CENTRAL, desi am solicitat acest lucru tuturor miniștrilor, însă nu avem încă un OMD nici măcar la nivelul Bucureștiului. În toată țara sunt doar 22 de OMD-uri, când ar trebui să fie 2-3000 de OMD-uri”, declară Dr. Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

„Infotripul este pentru jurnaliști și agenți de turism un adevărat curs de pregătire practică. În ultimii 20 de ani, am organizat peste 50 de astfel de evenimente la mare, în Delta Dunării, la munte, în stațiuni balneare. Acum, sub egida ANAT și în parteneriat cu Asociația de Promovare și Dezvoltare Turistică – APDT Prahova și Organizația Patronală de Turism Poiana Brașov, am lansat un info la munte pentru sezonul de primăvară-vară! Este timpul să regândim produsul turistic, adaptându-ne la noile realități. Mountain bike, sania de vară, evenimente culturale, gastronomice, corporate, wine tasting, aventura park, călărie, drumeție, spa & wellness pot fi viitoarele nișe de turism montan”, declară Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

Date despre domeniile schiabile

Poiana Brașov : 13 pârtii, 24 km lungime totală, cea mai lungă pârtie – Drumul Roșu (5,3 km);

: 13 pârtii, 24 km lungime totală, cea mai lungă pârtie – Drumul Roșu (5,3 km); Sinaia : 16 pârtii, 22 km lungime totală, cea mai lungă pârtie – Valea Dorului (6 km);

: 16 pârtii, 22 km lungime totală, cea mai lungă pârtie – Valea Dorului (6 km); Predeal : 8 pârtii, 8 km lungime totală, cea mai lungă pârtie – Clăbucet (2,2 km);

: 8 pârtii, 8 km lungime totală, cea mai lungă pârtie – Clăbucet (2,2 km); Azuga: 7 pârtii, 7 km lungime totală, cea mai lungă pârtie – Sorica (3 km).

În total, ambele județe au 44 de pârtii, totalizând 61 de km lungime.

Noutăți despre Poiana Brașov

În următorii doi ani, marile lanțuri hoteliere Mercure, Hyatt și Holiday Inn vor investi în Brașov, iar în Poiana Brașov va fi construit un hotel de 5* cu 120 de camere, parte a grupului Kempinski;

S-a finalizat nocturna de pe pârtia Lupului și vor începe lucrările la nocturna de pe Drumul Roșu;

A fost inaugurat parcul de distracții Alpin Magic Land;

Din primăvară va fi amenajat un traseu accesibil de mountain bike pentru întreaga familie;

Se află în proiect o sanie de vară de tip roller coaster, care va fi demarată în viitorul apropiat.

Preferințele turiștilor în sezonul 2024-2025

Sporturi de iarnă: Peste 2 milioane de treceri prin turnichete;

Relaxare și wellness: Centrele SPA și facilitățile de relaxare, preferate de turiști;

Evenimente de sărbători: Revelionul și Crăciunul au avut grad de ocupare aproape maxim;

Gastronomie: Bucatăria tradițională, un punct de atracție major.

Atracții turistice vizitate în 2024

Castelul Bran – 960.000 vizitatori;

Castelul Peleș – 408.435 vizitatori;

Castelul Cantacuzino – 260.000 vizitatori;

Salina Slănic – 200.000 vizitatori.

În județul Brașov sunt 2541 de structuri de cazare clasificate, cu un total de 49.664 de locuri, iar în județul Prahova sunt 1207 de structuri de cazare clasificate, cu un total de 20.981 de locuri. Ambele județe au câte 9 structuri de cazare clasificate la 5 stele, cu un total de 858 de locuri în județul Brașov, respectiv de 599 de locuri în județul Prahova.

Partenerii evenimentului: Hotel International Sinaia, Events Viva Tour, Hotel Mara Sinaia, Elexus Predeal, Casino Sinaia, Hotel Sinaia, Primăria Câmpina, Centrul Medical SanConfind, Gondola Sinaia, Hotel Alexandrion Experience, Ramatuelle, Pivnițele Rhein Azuga, Cheile Grădiștei, Hotel Ursulețul Predeal, Restaurant Vânătorul Poiana Brașov, Coliba Haiducilor Poiana Brașov, Christian Tour.