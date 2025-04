Rată de succes de 60% per transfer de embrioni. Clinica de fertilitate din România care depășește standardele europene raportate de European Society of Human Reproduction and Embryology!

Embryos, clinică specializată în fertilizare in vitro (FIV) și ginecologie, anunță depășirea pragului de 500 de copii născuți în urma tratamentelor de reproducere asistată realizate în centrul din București, în anul 2024. Performanțele clinice obținute în ultimul an confirmă poziționarea clinicii în rândul celor mai eficiente centre FIV din România.

Rată de sarcină peste media europeană

Datele interne arată că, în 2024, Embryos a înregistrat o rată de sarcini de peste 60% per transfer de embrioni pentru grupa de vârstă 20–38 ani, fiind în creștere cu opt puncte procentuale față de anul precedent și, respectiv, o rată de sarcini clinice de peste 50% pe aceeași grupă de vârstă. Această rată depășește semnificativ media europeană raportată de ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), organizația care colectează și publică anual statistici centralizate din clinicile de fertilizare din Europa. Potrivit celor mai recente date ESHRE, media europeană a ratei de sarcini clinice per transfer de embrioni este de aproximativ 33,5%, ceea ce reflectă diferența notabilă față de rezultatele obținute la Embryos.

„În spatele acestor rezultate sunt decizii medicale bine fundamentate, protocoale adaptate fiecărui caz și o echipă care urmărește cu rigurozitate fiecare etapă. La Embryos, nu promitem miracole, dar ne bazăm pe date, pe experiență și pe o abordare care pune pacientul în centrul fiecărui plan de tratament.”, declară Ionela Anghelescu, Medic primar obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în medicină reproductivă.

Impactul vârstei asupra reușitei tratamentelor

„Vârsta rămâne un factor important, însă nu este un verdict. Cu evaluare corectă, abordare personalizată și o echipă bine pregătită, putem construi soluții reale pentru pacienții noștri, indiferent de context. Desigur, încurajăm pacientele să considere timpul drept una dintre cele mai importante variabile în tratamentul infertilității. O evaluare realizată la timp poate face diferența în opțiunile terapeutice disponibile și în rata de succes.”, a declarat Andreea Velișcu, Medic primar obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în medicină reproductivă.

Rată de supraviețuire de 99,66% a embrionilor după decongelare

Un alt indicator relevant pentru calitatea procedurilor efectuate este rata de supraviețuire a embrionilor după vitrificare. În 2024, din 1.206 embrioni decongelați, 1.202 au supraviețuit, echivalentul unei rate de 99,66%. Acest rezultat se datorează utilizării unor protocoale

moderne de crioconservare, echipamentelor performante, a unui laborator de embriologie cu standarde înalte de control al calității, precum și expertizei unei echipe medicale formată din specialiști români și internaționali, implicați în programe de formare continuă și schimburi de experiență cu centre de referință din Europa.

Principalele cauze pentru care pacienții apelează la tratamente FIV

Embryos tratează anual un număr ridicat de cazuri complexe. Printre cele mai frecvente cauze pentru care pacienții se adresează clinicii se numără endometrioza, infertilitatea masculină severă și pierderile recurente de sarcină. Fiecare caz este evaluat individual, printr-o abordare multidisciplinară, pentru a stabili o strategie terapeutică personalizată.

Rezultate ridicate în tratamentele cu ovocite donate

Embryos colaborează cu bănci internaționale de ovocite donate, pentru a putea oferi această opțiune pacientelor care nu mai dispun de ovocite viabile sau care prezintă afecțiuni genetice ce pot fi transmise descendenților. În 2024, rata sarcinilor în evoluție în cazul tratamentelor cu ovocite donate a fost de 68%, un rezultat care reflectă atât eficiența protocoalelor medicale aplicate, cât și experiența echipei implicate în aceste proceduri.

Acest tip de tratament este recomandat în special femeilor cu insuficiență ovariană prematură, rezervă ovariană sever scăzută sau eșecuri repetate în cadrul procedurilor FIV clasice. Alegerea ovocitelor donate este, pentru multe paciente, singura soluție viabilă pentru a obține o sarcină și a duce la termen un copil sănătos.