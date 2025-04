PENNY România continuă inițiativa TripluRO prin lansarea studiului „Evaluarea impactului economic și social al sectorului retail în România”, realizat de Academia de Studii Economice 

În 2022, PENNY România și-a asumat un obiectiv ambițios sub umbrela TripluRO (3RO): 60% din sortimentul aflat la vânzare în magazinele PENNY să aibă ingredientul principal provenit din România, respectiv să fie cultivat, crescut, extras sau fabricat în țară și să fie procesat și ambalat în România.

Compania a înregistrat progrese importante în această direcție, iar astăzi:

87% dintre furnizorii PENNY sunt companii românești, înregistrate în România

68% din cifra de afaceri a companiei provine din produse fabricate în România

Sortimentul 3RO reprezintă în acest moment 53% din cifra de afaceri

Inițiativa de a crește numărul de produse 3RO la raft continuă cu un apel către întreaga industrie de retail, concretizat în rezultatele studiului privind Evaluarea impactului economic și social al sectorului retail în România, realizat de PENNY împreună cu Academia de Studii Economice.

Concluziile cheie ale studiului și direcții strategice pentru dezvoltarea retailului:

Contribuție semnificativă la PIB: sectorul retail joacă un rol activ în economia României, atât prin activitatea directă, cât și prin stimularea lanțurilor de aprovizionare și a industriei alimentare locale.

TripluRO (3RO) este un motor de dezvoltare economică locală: în 2025, produsele de tip 3RO reprezintă deja 53% din cifra de afaceri a PENNY

Diferențele dintre importuri și exporturi de produse agroalimentare, care determină o balanță de comerț exterior deficitară: principalele importuri vizează alimentele procesate și produsele vegetale (ex: legume, fructe și alte produse alimentare procesate); în timp ce exporturile sunt mai reduse, constituite preponderent din materii prime, indicând nevoia de politici comerciale echilibrate;

Impactul lanțurilor scurte și producției locale: studiile anterioare realizate de PENNY România și ASE au evidențiat oportunități concrete pentru dezvoltarea afacerilor românești, în industrii precum agricultura, ambalarea și procesarea alimentelor.

Realizarea obiectivului 3RO presupune o colaborare strânsă, pe termen lung, între mediul de afaceri și autorități, cu scopul comun de a dezvolta producția locală în vederea echilibrării balanței comerciale și a susținerii economiei locale. Sectorul retail joacă un rol important, fiind unul dintre cele mai active sectoare, esențial pentru economia României. Întregul sector contribuie direct la PIB și la crearea de locuri de muncă, dar și indirect, prin stimularea altor industrii și a cererii generale.

„Suntem bucuroși să contribuim, din perspectivă academică, la o analiză riguroasă a unui sector esențial pentru economia României: retailul. Acest domeniu are un rol central în stimularea creșterii economice, susținerea ocupării forței de muncă și încurajarea producției locale. Studiul realizat în parteneriat cu PENNY oferă date relevante pentru mediul economico-social și reprezintă un exemplu concret de colaborare eficientă între mediul academic și cel de afaceri.”, a declarat Prof. Univ. Dr. Nicolae Istodor, Rectorul ASE București, Coordonator Studiu Retail.

„De 20 de ani, ne concentrăm pe nevoile românilor, cărora le răspundem printr-o strategie eficientă de dezvoltare. Prioritatea noastră este ca românii să găsească în magazinele PENNY produsele dorite, fabricate în România și disponibile la prețuri accesibile. De aici a pornit inițiativa 3RO, pe care am dezvoltat-o de la an la an prin noi cercetări și colaborare strânsă cu producători români, astfel încât astăzi sortimentul 3RO reprezintă 53% din cifra de afaceri. Inițiativa 3RO este răspunsul nostru pentru susținerea producției locale și a economiei naționale. Iar acest nou studiu, realizat împreună cu ASE, demonstrează impactul major al sectorului retail în România și oferă o bază solidă pentru politici economice sustenabile”, a spus Daniel Gross, CEO PENNY România

Demersurile inițiate de PENNY în parteneriat cu ASE

După lansarea în 2022 a inițiativei „100 de idei de business pentru România”, un ghid informativ pentru care, împreună cu Academia de Studii Economice, au fost analizate 100 de oportunități de dezvoltare a unor afaceri locale din industrii precum agricultura, ambalajele sau produsele cosmetice, PENNY și ASE au continuat conversația în jurul dezvoltării producției locale prin lansarea studiului „Strategii pentru echilibrarea balanței comerciale a României prin stimularea și susținerea producției naționale”, cu scopul de a indentifica soluții eficiente pentru dezvoltarea producției de bunuri 3RO – cu ingredientul din România, procesate și ambalate în țara noastră, cu scopul final de a susține economia românească.

Studiul relevă faptul că topul celor mai importate produse a rămas neschimbat în ultimii 10 ani, însă diferă de cel al exporturilor. Principalele importuri sunt din grupa Produselor alimentare, băuturi și tutun (41,7% din totalul produselor agroalimentare importate în anul 2022), urmată de Produse vegetale (33%) și Animale vii și produse animale (21,75%).

Concluziile legate de importul produselor alimentare, inclusiv animale vii și produse animale, au stat, astfel, la baza realizării Studiului privind evaluarea impactului economic, social și de mediu al sectorului creșterii suinelor în România, lansat în 2024 de PENNY, în colaborare cu ASE și compania Cris-Tim. Obiectul studiului a constat în analiza sectorului creșterii suinelor, cu provocările și oportunitățile existente la nivelul României.

Astăzi, PENNY mai face un pas înainte sub umbrela inițiativei TripluRO (3RO) și, împreună cu partenerul Academia de Studii Economice, evaluează impactul economic și social al întregului sector retail din România. Un sector mereu în mișcare, complex și cu un impact semnificativ la nivelul societății românești.

Despre PENNY

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de patru centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău și Filiași. În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 417 magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din aproape 7.300 de angajați.

PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Angajator de Top (Top Employer) 2024 în România. Certificarea de Angajator de Top reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.

Pentru mai multe detalii despre companie, accesați website-ul oficial https://www.penny.ro/

Despre Academia de Studii Economice din București (ASE)

Academia de Studii Economice din București (ASE) este o universitate de cercetare avansată și educație, care își consolidează permanent prestigiul academic prin prezența constantă în principalele clasamente internaționale. ASE ocupă locul I la nivel național și poziția 301-400 la nivel global în prestigiosul Top Shanghai, domeniul Economie, și locul I la nivel național în reputatul Times Higher Education World University Rankings 2025.

Universitatea de la kilometrul zero al învățământului economic superior din România promovează creșterea calității cercetării, a procesului didactic și a experienței educaționale internaționale oferite studenților, absolvenților și cadrelor didactice, având o vastă rețea de acorduri bilaterale cu universități de renume mondial. Diploma de absolvent al Academiei de Studii Economice din București constituie garanția unui viitor sigur, a unei cariere de succes și a unei bune inserții pe piața muncii, unde peste 87% dintre absolvenți își găsesc loc de muncă în domeniul de studii încă din primele 6 luni de la absolvirea cursurilor.