Invazie de căpușe în România!

Medicii veterinari îi avertizează pe stăpânii de animale, în special de câini, că invazia căpușelor a început anul acesta mai devreme, pe fondul dezvoltării vegetației. Astfel, la cabinetele de specialitate s-au înmulți solicitările de deparazitare.

Medicii veterinari au confirmat faptul că, odată cu apariția vegetației, s-au înmulțit cazurile de animale de companie care sunt aduse la medic având căpușe.

De exemplu, la Ploiești tot mai mulți localnici se plâng, în ultima perioadă, de o „invazie de căpușe” în parcurile și grădinile din oraș, potrivit Observatorul Prahovean.