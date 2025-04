Bucharest Opera Festival 2025, lansat la ICR Londra cu un recital susținut de soprana Iulia Isaev, tenorul Alin Stoica și pianista Liana Mareș 

Institutul Cultural Român din Londra organizează joi, 10 aprilie, un recital extraordinar în cadrul Seriei Concertelor Enescu, susținut de soprana Iulia Isaev, tenorul Alin Stoica și pianista Liana Mareș. Evenimentul oferă publicului britanic o incursiune în excelența artei lirice românești – un eveniment ce prefațează ediția din 2025 a Bucharest Opera Festival.

În această atmosferă, vor fi dezvăluite publicului detalii despre cea de-a patra ediție a festivalului, oferind o perspectivă asupra evenimentului din acest an. Jurnalistul britanic Peter Quantrill va împărtăși impresii despre cea de-a treia ediție, la care a fost prezent anul trecut, la București, aducând în discuție momente memorabile și impactul festivalului. Participanții vor avea ocazia să vizioneze filmul Bucharest Opera Festival 2024 All Puccini Edition, realizat de Virgil Oprina, o mărturie video a succesului ediției precedente. La eveniment va participa directorul Operei Naționale București, dirijorul Daniel Jinga.

Ajuns la cea de-a patra ediție în iunie 2025, Bucharest Opera Festival contribuie în mod decisiv la includerea Bucureştiului în circuitul marilor oraşe organizatoare de festivaluri internaţionale, urmărind consolidarea unei platforme de prezentare a celor mai valoroase companii de opera și balet din țară și străinătate.

Seria Concertelor Enescu se desfășoară neîntrerupt sub egida Societății Enescu din Marea Britanie încă din 2007, oferind melomanilor ocazia de a descoperi și aprecia diversitatea repertoriului enescian, dar și creații ale altor compozitori români, interpretate de artiști de prestigiu.

Program

Iulia Isaev – soprană

Alin Stoica – tenor

Liana Mareş – pian

P.A. Tirindelli – O Primavera! – Iulia Isaev

Dendrino – Vis de iubire din opereta Lăsați-mă să cânt! – Alin Stoica Boito – L’altra notte in fondo al mare din opera Mefistofele – Iulia Isaev Bizet – La fleur que tu m’avais jetée din opera Carmen – Alin Stoica Catalani – Ebben? Ne andrò lontana din opera La Wally – Iulia Isaev Mascagni – ⁠Mamma, quel vino è generoso din opera Cavalleria rusticana – Alin Stoica Enescu – Eu mă duc, codrul rămâne – Iulia Isaev Puccini – E lucevan le stelle din opera Tosca – Alin Stoica Poulenc – Les chemins de l’amour – Iulia Isaev Sorozábal – No puede ser din La Tabernera del Puerto – Alin Stoica Puccini – O mio babbino caro din opera Gianni Schicchi – Iulia Isaev Puccini – Nessun Dorma din opera Turandot – Alin Stoica

Puccini – Mario! Mario! Mario! Son qui!, duet din opera Tosca

Reprezentantă de marcă a școlii românești de canto, cu o prestigioasă carieră artistică internațională care a culminat în 2019 cu debutul pe scena Operei Metropolitan din New York în rolul titular din opera ,,Tosca “ de G. Puccini, soprana Iulia Isaev se situează în galeria personalităților muzicale care au ridicat arta interpretativă la un nivel de maximă excelență. Absolventă a Universității de Muzică din București, sub îndrumarea distinsei maestre Arta Florescu, s-a remarcat încă din anii studenției obținând premii la concursuri internaționale precum ,,Loire Atlantique’’ Nantes- Franța, ,,George Enescu’’ București, ,,Madama Butterfly’’ Barcelona- Spania. Debutul său artistic a avut loc pe scena Operei Naționale București în rolul Micaelei din opera ,,Carmen’’ de G. Bizet urmând ca ulterior să desfășoare o intensă activitate în decursul căreia a fost invitată de cele mai prestigioase teatre de operă din Europa, Asia și Statele Unite ale Americii: Staatsoper Viena, Bayeriche Staatsoper Munchen, Staatsoper Berlin, Deutche Oper Berlin, Semperoper Dresden, Oper der Staat Koln, Schwetzingen Schloss Opera Festival, Opernhaus Zurich, Hamburgiche Staatsoper , Opera National de Paris Palais Garnier, Teatre Champs-Elysees Paris, Opera National Lorraine Nancy, Opera National du Rhin Strasbourg, Theatre Royal de la Monnaie Brusseles, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro La Fenice și Teatro Malibran Venezia, Teatro San Carlo Lisabona, Greek National Opera House, New National Theatre Tokyo și Bunkamura Hall Tokyo, Seoul Opera House, și New York Metropolitan Opera House. A interpretat roluri în spectacole de referință: Mimi din ,,La Boheme”, Cio-cio-san din ,,Madama Butterfly”, Floria Tosca din ,,Tosca”, Manon Lescaut din ,,Manon Lescaut” Liu din ,,Turandot” de Puccini, Desdemona din ,,Otello”, Alice Ford din ,,Falstaff ” de Verdi, Marguerite din ,,Faust” de Gounod, Giulietta din ,, Povestirile lui Hoffmann” de Offenbach, Donna Anna din ,,Don Giovanni”, Contessa din ,,Nunta lui Figaro”, Pamina din ,,Flautul Fermecat”, Fiordiligi din ,,Cosi Fan Tutte” de Mozart, Tatiana din ,,Evgheni Oneghin” de Ceaikovski, Nedda din ,,Paiațe” de Leoncavallo, Adriana Lecouvreur din ,,Adriana Lecouvreur” de Cilea, Elsa de Brabant din ,,Lohengrin” și Elisabeth din ,,Tannhauser” de Wagner. În cadrul acestor spectacole a colaborat cu dirijori renumiți precum James Levine, Yannick Nezet-Seguin, Michel Plasson, Marco Armiliato, Carlo Rizzi, Fabio Luisi, Mladislav Rostropovich, Daniel Oren, Rafael Fruhberg de Burgos, Daniel Harding, Evelino Pido, Ascher

Fish, Franz Welser Most, Kerry Lynn Wilson, Robin Ticciati, Gianluigi Gelmetti etc. dar și cu regizori de operă și film de talie mondială: Franco Zefirelli, Peter Brook, David McVicar, Richard Eyre, Graham Vick, Robert Wilson, Luigi Proietti, Hugo de Ana etc. De asemenea a susținut serii de concerte vocal simfonice atât în țară cât și în străinătate în săli de prestigiu precum Concertgebow Amsterdam, Gran Teatre dell Liceu Barcelona, Teatro Massimo Palermo, Filarmonica din Koln, Megaron Athena, Nagasaky Hall Center, Palais Garnier Paris etc. A înregistrat în Studioul de concerte al Sălii Radio arii di opere, concerte vocal simfonice și a participat în cadrul mai multor emisiuni la Radio și Televiziune. Este invitată să jurizeze diverse concursuri de canto din țară și a susținut numeroase cursuri de măiestrie. În prezent Iulia Isaev este solistă la Opera Națională București și conf. univ. dr. la Universitatea de Muzică din București

La doar 37 de ani, cariera tenorului Alin Stoica este deja frumos conturată de premiile numeroase obținute, de rolurile impresionante pe care le-a abordat si le abordează si de prezența sa permanentă în cadrul evenimentelor importante.

În ianuarie 2023, a fost invitat în cadrul Concertului delľEpifania (Teatrul Mediterraneo, Napoli) – tema ediției a fost inspirată din mesajul Papei Francisc pentru Ziua Mondială a Păcii: „Nimeni nu se poate salva singur. Un nou început, după pandemia de Covid-1 9, pentru a trasa împreună căi de pace” – concertul a fost transmis pe Rai 1 urmând ca în decembrie, să aibă o întrunire cu Papa Francisc și să cânte în celebrul Concerto di Natale de la Vatican ediția XXXI.

Artistul a lucrat cu tenorul Ionel Voineag și cu tenorul Marius Budoiu, a participat la Masterclass-urile lui Rockwell Blake si Liora Maurer (METROPOLITAN OPERA, New York), ale Marianei Nicolesco si altor artisti. 2017 a fost pentru tenorul Alin Stoica un an în care i sau acordat cele mai importante premii, din acestea amintim: premiul ”Matei Brâncoveanu” pentru merite deosebite în domeniul muzicii și premiul ”Luciano Pavarotti”, înmânat de însăsi sotia celebrului tenor, Nicoletta Mantovani alături de premiul al II-Iea și premiul publicului ” Vota la voce obtinute în cadrul aceluiasi festival de la Sarzana, Italia. Datorită acestei reusite, tenorul Alin Stoica a primit invitatia de a cânta la Concertul omagial cu ocazia împlinirii a zece ani de la dispariția lui Luciano Pavarotti la Arena di Verona alături de nume sonore în lumea muzicii cum ar fi: Placido Domingo, Jose Carreras, Andrea Bocelli, II Volo, Eros Ramazzotti, soprana Angela Gheorghiu si altii. În prezent, este solist al Operei Naționale din București unde îl putem asculta în diverse roluri precum: Alfredo din Traviata de Giuseppe Verdi, Pinkerton din Madama Butterfly de Giacomo Puccini, Turiddu din Cavaleria Rusticana de Pietro Mascagni, Rodolfo din La Boheme de Giacomo Puccini, Don Jose din Carmen de Georges Bizet, Mario Cavaradossi din opera Tosca de Giacomo Puccini si altele. Totusi pentru artist lucrarea de suflet rămâne opereta româneasca Lasati-mă să cânt” de Gherase Dendrino unde rolul lui Ciprian pare scris special pentru el. Tenorul Alin Stoica este descris de către critici ca fiind ‘I un tenor cu o voce colosală cum nu s-a mai auzit de ceva vreme pe scenele românesti si nu doar”. Având o tehnică bună dar si calităti teatrale reuseste de fiecare dată să ducă la bun sfârsit fiecare rol pe care-l interpretează, lăsându-și amprenta asupra fiecărei arii.

Absolventă a Facultății de Interpretare Muzicală a Universității Naționale de Muzică București, la clasa prof. Veronica Gaspar în 1998, pianista Liana Mareș a absolvit și secția Clavecin a aceleeași prestigioase instituții de învățământ, la clasa prof. Ogneanca Lefterescu. Imediat după absolvire, a fost angajată la Opera Națională București, colaborând însă și cu alte instituții precum Filarmonica George Enescu din București, Teatrul Național de Operetă Ion Dacianși Radiodifuziunea Română. A susținut recitaluri la Ateneul Român, Sala Dalles, Muzeul Cotroceni, Muzeul Peleș, în săli de concerte din Craiova, Oradea și Brăila.

Repertoriul său de acompaniament muzică de operă conține lucrări semnate de compozitori ca Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, dar și Georges Bizet, Engelbert Humperdinck, Richard Wagner, Henry Purcell și Peter Ruzicka. Alături de trupa Operei Naționale București, Liana Mareș a întreprins turnee în Franța, Grecia și Israel.

Din iunie 2011, este formator de interpreți lirici, titlu acordat de Accademia Teatro alla Scala.

