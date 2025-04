Eurodeputatul Maria Grapini a cerut, în plenul PE, Comisiei Europene, o supraveghere sporită a platformelor online, pe timpul campaniei electorale din România!

În contextul în care anumite personaje politice (sau susținători ai acestora) susțin că nu sunt probe pentru anularea alegerilor, eurodeputatul Maria Grapini a precizat că a avut loc, recent, în plenul PE, în prezența vicepreședintei executive a Comisiei Europene pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație, Henna Virkkunen, o dezbatere privind ceea ce s-a întâmplat în România, la alegerile prezidențiale de anul trecut.

Oficialul european a spus clar, cu subiect și predicat, că platforma TikTik a încălcat regulamentul de funcționare si că este anchetată pentru nerespectarea legii electorale naționale! De asemenea, Henna Virkkunen a punctat că restul anchetelor, privitoare la ceea ce au făcut candidații, sunt de competență națională, în ceea ce privește cercetarea/anchetarea, și că (doar) Curtea Constituțională a statului membru poate decide anularea sau invalidarea alegerilor!

În intervenția avută, eurodeputatul Grapini și-a exprimat îngrijorarea că, desi ancheta anunțată de Comisia Europeană este în desfășurare, de câteva zile, de la startul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din România, s-au descoperit deja conturi false pentru trei candidați, mai exact, conturi cu figura lui Putin și numeroase mesaje manipulatoare gen “Venim!”, “Vă salvăm!” etc.

“Este incredibil ce se întâmplă acum și vorbim, repet, doar de cîteva zile de când a început campania din România. Eu vă spun sincer că sunt foarte îngrijorată pentru că nu mai putem să ratăm încă o dată alegerile prezidențiale și nu știu ce am putea să facem în această situație. Ați spus clar că competența aparține statelor membre, dar cum am putea și noi, Comisia Europeană, prin Regulamentele pe care le avem, să supraveghem mult mai strict modul de funcționare al platformelor!”, a precizat, în intervenția sa, eurodeputatul S&D.

Potrivit Mariei Grapini, asta nu înseamnă că nu suntem transparenți sau că punem stavilă dreptului de comunicare. În democrație, a mai spus eurodeputatul S&D, avem libertatea de expresie, dar nu avem voie, în niciun caz, să lansăm minciuni sau alte lucruri care să conducă la deformarea rezultatelor alegerilor.

“Concret, doamnă comisar, credeți că se pot supraveghea cu atenție sporită, în această perioadă, o lună de zile, până pe 4 mai, alegerile din România? Și o a doua întrebare vizează îngrijorarea mea privind taxele stabilite de SUA, România fiind afectată direct. Facem ceva, concret, în această direcție? Încearcă Comisia Europeană să negocieze cu Administrația Trump pentru că escaladarea aceasta, spirala creșterii taxelor, va duce la o nenorocire pentru consumatori și cetățenii europeni?”, a conchis Maria Grapini.

În altă ordine de idei, europarlamentarul Grapini a lansat, pe pagina de Facebook, un mesaj tranșant: „Să lăsăm românii să decidă, dar fără încălcarea legii! Mult succes, dragi români, de noi depinde ce președinte vom avea!”.