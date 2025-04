Noua platforma informatică a asigurărilor de sănătate, funcțională până la jumătatea anului viitor

Noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate ar putea să devină funcțională până la jumătatea anului viitor și încercăm să facem ceva inovator în România, și poate și în Europa, respectiv un spital complet digitalizat, a declarat, marți, la Digital Innovation Summit Bucharest (DISB), Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

„Digitalizarea în sine este un proces complex care nu poate să lase sănătatea în afară. Iar ceea ce se întâmplă acum în sectorul sanitar are câteva paliere, care cred că sunt de interes mare pentru autorități, pentru cei care decid politicile de sănătate, dar și pentru beneficiarii serviciilor de sănătate, pentru pacienți.

Aș vrea să trec în revistă care sunt principalele zone care sunt accesate de această revoluție tehnologică sprijinită de digitalizare, de utilizarea inteligenței artificiale în acordarea serviciilor medicale.

Și, nu în ultimul rând, vom avea suficiente date încât să fundamentăm politicile noastre de sănătate și să prioritizăm acolo unde, în mod evident, ele încă necesită sprijin”, a spus Alexandru Rafila.

Acesta a mai subliniat că România, ca membru al Uniunii Europene, trebuie să se ralieze spațiului de date din domeniul sănătății de la nivelul Uniunii Europene, iar acest spațiu de date este în perioada de pregătire, platforma integrată a asigurărilor de sănătate fiind un element cheie pentru ca România să devină parte a acestui sistem.

Pe de altă parte, ministrul a menționat că în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sunt circa 200 de spitale introduse în procesul de digitalizare, alături de platforma informatică, al cărei beneficiar este Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

„Încercăm să facem ceva care să fie, dacă vreți, inovator în România și poate și în Europa. Este vorba de un spital complet digitalizat.