Classix continuă seria evenimentelor din 2025 cu concertul „Dances of the Night”

Classix anunță un nou eveniment în cadrul ediției din 2025: concertul Dances of the Night, programat vineri, 11 aprilie, de la ora 20:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași.

Pianistul Dragoș Andrei Cantea propune un program construit în jurul ideii de dans, explorând sonoritățile și simbolistica nopții. Repertoriul aduce în prim-plan compozitori precum Grieg, Janáček, Enescu, Silvestri, Bartók sau Villa-Lobos, într-o suită de lucrări ce evocă introspecția, misterul, energia ritualică și reveria nocturnă.

Concertul va culmina cu un moment special: interpretarea Dansurilor Norvegiene de Edvard Grieg, în variantă la patru mâini, alături de pianistul italian Giulio Potenza, invitat al serii.

Programul concertului:

Edvard Grieg: Arietta, Op. 12, No. 1 | Călătorul singuratic, Op. 43, No. 2

Heitor Villa-Lobos: Valsa da Dor

Leoš Janáček: Sonata 1.X.1905 „De pe stradă”

George Enescu: Carillon Nocturne, Op. 18, No. 7

Constantin Silvestri: Bacchanale

Harald Sæverud: Kjempeviseslåtten

Béla Bartók: Dansuri populare românești

Edvard Grieg: Dansurile Norvegiene nr. 1 și 2, Op. 35

Biletele au fost puse pe în vânzare pe site-ul oficial https://bilete.classixfestival.ro/, iar elevii și studenții beneficiază de o reducere de 50%. De asemenea, pentru plățile realizate cu card BRD se aplică automat o reducere de 15%.

Concertul va începe la ora 20:00, iar accesul publicului va fi permis începând cu ora 19:30. Evenimentul este organizat cu sprijinul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași și BRD Groupe Société Générale.

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.

Showberry, membru AROC (Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale), este un startup câștigător al programului Investește în oameni! Din 2015 dezvoltă proiecte culturale și creative, fiind unul dintre principalii promotori de concerte publice și evenimente tematice din regiunea de nord-est a României. Din 2016 este co-organizator al festivalului Rocanotherworld, iar din 2020 a Classix Festival, alături de Asociația Industrii Creative.

