Premiera care schimbă jocul: ATAC, formatul discount cu cele mai mici prețuri intră în București

Auchan România continuă dezvoltarea rețelei ATAC Hiper Discount, formatul cu o politică agresivă de prețuri mici, și ajunge la 8 magazine cu acest concept, cea mai recentă inaugurare având loc joi, 10 aprilie, în București. Sub sloganul „Jos cu prețurile!”, magazinele ATAC propun prețuri mici la scară generalizată, precum și un sistem de prețuri cu reducere în cascadă pentru cantități mai mari, datorită optimizărilor de game și reducerii cheltuielilor de operare.

Astfel, hipermarketul ATAC Hiper Discount by Auchan, situat pe Șoseaua Chitilei Nr. 242A, propune clienților o gamă diversificată de peste 10.000 de articole, inclusiv o ofertă variată de produse, precum și o selecție de servicii utile pentru clienți.

Cu o suprafață de peste 6.600 metri pătrați, ATAC Hiper Discount Chitila răspunde puterii de cumpărare a consumatorilor, oferind un sortiment variat de produse alimentare și nealimentare, de la fructe și legume, produse de brutărie și cofetărie, carne, pește proaspăt cât și articole de băcănie, detergenți și produse de curățenie, cosmetice și articole de îngrijire, băuturi alcoolice, răcoritoare, produse nealimentare sezoniere și de primă necesitate, la prețuri foarte avantajoase.

Noul magazin propune o experiență facilă și confortabilă la cumpărături, cu alei largi, oferă un parcurs rapid clienților, o semnalizare vizibilă a categoriilor și un număr mare de case de marcat, atât case cu servicii de scanare și încasare asigurate de casieri, cât și case care pot fi operate în regim self check-out. Peste 100 de angajați lucrează în ATAC Hiper Discount Chitila, iar magazinul este deschis zilnic în intervalul 7:00-22:00. De asemenea, magazinul este complet echipat cu soluții de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități, respectiv: parcare conform normativului, zone speciale de pick-up și drop off pentru taxi & ridesharing, culoar tactil pentru nevăzători, serviciu de însoțire la cumpărături, coșuri de cumpărături speciale pentru persoanele în fotoliu rulant, cod QR pe vitrine cu apelare directă către serviciul clienți, acces facil la cântarul din zona de legume & fructe, case de marcat dedicate, cu spații mai largi, precum și rampă dedicată de acces la zona SGR.

„Deschiderea primului magazin ATAC în București reprezintă un pas important în dezvoltarea acestui concept care a fost foarte bine primit în celelalte orașe din țară. ATAC Chitila este un concept hiper discount cu o rază de atracție regională pentru București și Ilfov, ceea ce înseamnă că mulți clienți sunt dispuși să parcurgă distanțe mai mari tocmai pentru a beneficia de prețuri mai avantajoase, un comportament întâlnit și în alte locații din țară. În acest sens, continuăm să investim în acest format de discount ca parte a angajamentului nostru de a proteja puterea de cumpărare a românilor, oferindu-le prețuri mai avantajoase. Suntem încântați că locuitorii din apropiere și din întreaga zonă a Bucureștiului vor putea acum să beneficieze de acest concept inovativ și de prețuri excepționale”, a declarat Ioana Toșa, Director Vânzări Auchan Retail România.

ATAC integrează componenta Auchan Retail Media oferind vizibilitate brandurilor și ducând impactul acestora la alt nivel, printr-un ecosistem complet de comunicare 360, bazat pe date, care le oferă soluții și opțiuni publicitare extrem de țintite, măsurabile și eficiente, cu beneficii atât pentru furnizori, cât și pentru consumatori. Auchan Retail România a fost primul retailer din țară care a lansat inițiative coordonate de retail media încă din 2017.

Odată cu deschiderea magazinului ATAC Chitila, Auchan își extinde rețeaua de hipermarketuri discount la 8 locații, acoperind județe precum Brașov, Prahova, Timiș, Mureș, Galați, Satu Mare, Sibiu și București. Mai mult, datorită succesului înregistrat pe plan local, conceptul a fost exportat și în Polonia, unde Auchan a deschis primele două unități ATAC în 2024. ATAC a devenit astfel primul concept de retail dezvoltat de la zero de echipa din România și exportat la nivel internațional.

Cum oferă ATAC prețuri mult mai bune în retailul local

Conceptul de hiper discount răspunde puterii de cumpărare a românilor, cu un sortiment variat de produse, atât mărci și produse românești, branduri internaționale consacrate, cât și produse marcă proprie la un excelent raport calitate-preț. Prețurile sunt reduse ca urmare a unor investiții ce au vizat reducerea consumului de energie electrică, diminuarea spațiilor pentru vitrinele frigorifice, optimizarea proceselor logistice, precum și reducerea costurilor de transport și a investițiilor în decor și publicitate. Totodată, în ATAC, retailerul aprovizionează și manipulează produsele la palet și bax, utilizând un mobilier adaptat, prezintă game de produse esențiale, reduce consumabilele, ambalajele și spațiile de depozitare și negociază achiziția de cantități mari pentru prețuri mai bune.

În plus, clienții magazinului ATAC Chitila au oportunitatea de a contribui în mod activ la protejarea mediului înconjurător prin serviciul de colectare a uleiului alimentar uzat, Zero Risipă unde alimentele care se apropie de termenul de expirare pot fi achiziționate la un preț redus, dar și cu sistemul de Garanție – Returnare pentru colectarea ambalajelor cu sigla Ambalaj cu garanție, prin intermediul căruia aceștia sunt recompensați cu 0,6 lei pentru fiecare ambalaj returnat, beneficiul suplimentar de 10 bani față de garanția SGR fiind oferit sub formă de voucher de fidelitate pe cardul MyCLUB sau MyBusiness CLUB.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu peste 450 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 8 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, 21 magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2023 de peste 1,6 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.