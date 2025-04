Procesul pentru medalia olimpică a Sabrinei Voinea continuă

Aflată la finalul mandatului de președinte al FRG, Carmencita Constantin e convinsă că gimnasta Sabrina Voinea va avea, într-un final, câștig de cauză.

Federația Română de Gimnastică se apropie de o schimbare la vârf. După 4 ani și 7 luni de mandat, Carmencita Constantin, președinta Federației Române de Gimnastică, va părăsi acest post, iar din 25 aprilie, forul va avea un nou conducător.

Având deja experiență în actul conducerii unei federații, Carmencita Constantin i-a dat trei sfaturi importante urmașului săi la șefia FRG, indiferent cine va fi acela.

„Primul, la care țin foarte mult: fără sportivi nu există federație. Toată activitatea federală trebuie să se concentreze pe grija pentru sportivi. Intrând aici tot ce înseamnă pachetul de la selecție la pregătire olimpică.

Al doilea: să încerce să înțeleagă că între prioritățile individuale și cele naționale nu există comparație sau echilibru. Ranking-ul e dat de țară. De steagul României, de numele României. Chiar dacă te doare să susții ceva ce te poate afecta pe plan personal, să nu eziți niciodată să o faci. Al treilea sfat: îmi doresc din suflet ca toată lumea, vorbind de la antrenori de club până la cei de lot, antrenorii noștri să nu facă rabat de la a învăța, învăța, învăța. Învățarea e o obligație continuă pe tot parcursul vieții. Antrenorii de la club pun bazele dezvoltării viitorilor mari campioni. Îmi doresc din suflet ca antrenorii din gimnastica românească să vadă în fiecare copil care are calități, un viitor campion. Să-i cultive și să-i întărească această aspirație” – Carmencita Constantin, președinta Federației Române de Gimnastică.

Venită în Federație cu o experiență de decenii în cele mai mare corporații românești sau străine, Carmencita Constantin poate face o comparație obiectivă între lumea sportului și cea a afacerilor.

„Am să spun o părere sinceră. Îndărătnicia din sport provine din faptul că oamenii din sport, care au rămas în sport, au făcut numai sport. Nu s-au dezvoltat multilateral, nu au capacitatea de a înțelege întregul spectru economic. Văd doar efectele. Înțeleg că cu salariul pe care-l primesc, chiar majorat, nu le mai ajunge banul pentru coșul de cumpărături. Dar capacitatea de a înțelege întregul ansamblu economic, social, legislativ, cu tot impactul pe care-l au pe domeniu și de ce sportul nu se regăsește în acest spectru, e mai rar întâlnită. Sunt și oameni care au această capacitate, dar nu sunt mulți” – Carmencita Constantin, președinta Federației Române de Gimnastică.

Cel mai complicat moment al mandatului Carmencitei Constantin a fost cel de după finala olimpică de la sol, terminată cu un scandal care continuă și azi.

Președinta FRG spune că procesul e încă pe rol, pentru că se luptă ca și Sabrina Voinea să primească ce i se cuvine. Deocamdată, doar Ana Maria Bărbosu are medalie de bronz.

„Medalia Anei, ca și poziționarea Sabrinei sunt două subiecte pe care mereu le-am tratat împreună. Reprezintă nu numai încununarea unor eforturi ale federației, pentru că încununarea eforturilor a venit odată cu prezența echipei feminine în finala olimpică, fiind cea mai tânără echipă prezentă în acea finală. Pentru că și în gimnastică se vorbește acum de longevitate. Se vorbește de echipe formate din gimnaste care au 2-3 ediții ale Jocurilor Olimpice la activ, comparativ cu copiii noștri, care nu înțelegeau ce li se întâmplă în lumea aceea foarte foarte specială a Jocurilor Olimpice. Noi am avut norocul prezenței Nadiei alături de ele și energia Nadiei a contat extraordinar de mult. Aș vrea să mă întorc puțin la medalia Anei și la locul Sabrinei, locurile lor acolo au fost pe deplin meritate. Și acest lucru m-a motivat să nu cedez și nu am cedat nici în clipa de față. Nu pot vorbi mai mult, sunt mulți cei care întreabă de ce nu vorbesc mai mult. Nu vorbesc mai mult pentru că am experiența a ce înseamnă un proces. Și știu că orice declarație a unei persoane importante, cum sunt eu având o funcție în FRG, este ascultată și vânată și folosită. De aceea o să-mi rezerv plăcerea să povestesc traseul acesta complicat al jurisdicției sportive după ce se va finaliza întregul proces” – Carmencita Constantin, președinta Federației Române de Gimnastică.

Chiar dacă nu va mai fi președintă și nici nu va mai candida pentru un loc în Comitetul Executiv al federației, Carmencita Constantin spune că nu se va putea rupe de gimnastică din punct de vedere emoțional.

„Nu va fi o despărțire. Gimnastica face parte din inima mea. E reală treaba asta. Creează adicție. Cine apucă să intre în gimnastică și să iubească gimnastica, de dragostea asta nu scapă. E o dragoste cu năbădăi, dar ți-o asumi pe viață. Eu n-o să plec din gimnastică. O să continui să iubesc sportivii, am să continui să iubesc fenomenul în sine. Am să mă uit să văd ce se întâmplă, n-am să pot interveni, pentru că n-o să mai am valențele necesare. E un parcurs pe care trebuie să-l urmeze fiecare organizație. Eu sunt convinsă că toți candidații, căci se depun candidaturi până pe 10 aprilie, sper ca toți candidații și în special ce va alege țara să iubească gimnastica cel puțin atât de mult cât o iubesc eu” – Carmencita Constantin, președinta Federației Române de Gimnastică.