Ministrul Apărării pune „punctul pe i”: România nu va trimite trupe în Ucraina!

Ministrul Apărării Angel Tîlvăr a participat joi la Reuniunea Coaliţiei de Voinţă (Coalition of the Willing) în formatul miniştrilor apărării, desfăşurată la sediul Cartierului General al NATO din Bruxelles, condusă de Marea Britanie şi Franţa.

Evenimentul a succedat reuniunilor desfăşurate în luna martie la Londra şi Paris, dedicate sprijinirii Ucrainei şi consolidării arhitecturii de securitate europene, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

„România, cu cea mai lungă frontieră terestră şi maritimă cu Ucraina dintre statele membre ale NATO, este direct interesată de încetarea conflictului şi de încheierea unui acord de pace care să includă garanţii solide de securitate pentru Ucraina. Conform deciziilor adoptate la şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din 28 martie, România a subliniat, la această reuniune, importanţa cooperării transatlantice în acest proces, precum şi poziţia prin care consideră că negocierile de pace nu pot avea loc fără participarea Ucrainei şi a Europei”, transmite MApN.

Aşa cum a fost menţionat şi în cadrul reuniunii liderilor statelor participante la Coalition of the Willing din 27 martie, a fost reiterat faptul că România nu are în vedere trimiterea de trupe pe teritoriul ucrainean.

„În schimb, este analizată posibilitatea acordării unui sprijin pe linie logistică a forţelor internaţionale implicate în implementarea garanţiilor de securitate post-conflict. Ministerul Apărării Naţionale va urmări procesul de planificare şi coordonare cu partenerii internaţionali. Acest angajament reflectă poziţia strategică a României şi importanţa pe care o acordă securităţii euroatlantice. În cadrul reuniunii, oficialul român a subliniat importanţa unei păci durabile în Ucraina care poate contribui şi la securitatea şi menţinerea parcursului european al Republicii Moldova. Asigurarea securităţii maritime şi a libertăţii de navigaţie reprezintă elemente esenţiale ale viitorului acord de pace. În acest sens, ministrul apărării naţionale a evidenţiat rolul Grupului operativ de deminare din Marea Neagră – MCM Black Sea – şi a valorii adăugate de această iniţiativă de cooperare aliată pentru a contribui la siguranţa navigaţiei şi a securităţii maritime”, se mai arată în comunicat.