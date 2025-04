Ce poveste de viață! Concurează cu un stent la inima!

La două ore după o operație de hernie de disc, Eduard Straub, triatlonistul care a terminat de două ori competiția Full Ironman, a suferit un infarct. Sportivul și-a revenit miraculous, iar acum e din nou la antrenamente.

Eduard Straub are 55 de ani și a descoperit triatlonul în urmă cu 10 ani. De atunci, merge la toate concursurile de care aude.

“Nici nu știam de existența acestui sport. Am văzut pe internet că urmează să aibă loc o cursă la Buftea și am zis să merg și eu. A fost ceva inimaginabil pentru mine. Am terminat acea competiție pe locul 2. Ulterior, am terminat două full iornman și destul de multe haff ironman” – Eduard Straub, triatlonist.

De-a lungul carierei sportivul nu a fost ferit de accidentări!

„Acum 3 ani am căzut cu bicicleta și am avut clavicula stângă ruptă. Acum 2 ani am căzut din nou cu bicicleta, am avut o ruptură la cotul drept” -Eduard Straub, triatlonist.

Anul trecut, după o operație de hernie de disc, a avut o mare cumpănă!

“Am suferit un infarct din care, din fericire, mi-am revenit. A fost destul de dur și de complicat acel moment. A fost o săptămână cumplită” – Eduard Straub, triatlonist.

Acum el are un stent la inimă și ușor, ușor a început antrenamentele. Recunoaște că la primele a avut emoții mari!

„Am intrat în apă și la fiecare mișcare de braț stăteam și mă gândeam dacă cumva se întâmplă ceva” – Eduard Straub, triatlonist.

A pedalat Pitești-Năvodari într-o zi

Pentru triatlonistul din Pitești nu există zi în care să nu facă mișcare. Acesta este și secretul formei bune în care se află la 55 de ani.

“Sportul și o dietă adecvată cred că merg mână în mână. Am învățat să fiu disciplinat și să am un program din care mi-am făcut un mod de viață” -Eduard Straub, triatlonist.

El nu merge doar la curse de triatlon, îi place și să facă plimbări lungi cu bicicleta.

„Am reușit să parcurg cu un prieten, într-o singură zi, distanța dintre Pitești și Năvodari. Au fost 380 de kilometri. Am plecat pe la 4 dimineața și am ajuns la destinație la 21:30. La un an după această experiență, în două zile am făcut Transfăgărășan și Transalpina tot cu bicicletă” – Eduard Straub, triatlonist.