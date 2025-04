Marius Șumudică rămâne antrenorul lui Rapid!

Marius Șumudică rămâne antrenorul echipei de fotbal FC Rapid București, a anunțat, joi, clubul, într-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook.

”Marius Șumudică este antrenorul Rapidului! Acționarii clubului Rapid, Dan Șucu și Victor Angelescu, împreună cu antrenorul Marius Șumudică, s-au întâlnit astăzi pentru a discuta despre situația actuală a echipei și despre șansele de îndeplinire a ultimului obiectiv al sezonului. Din perspectiva conducerii, Marius Șumudică are un contract valabil, pe care trebuie să-l ducă la bun sfârșit, mai ales cât timp mai există șanse matematice de calificare în cupele europene”, se arată în comunicat.

Marius Şumudică, antrenorul echipei Rapid Bucureşti, a fost nemulţumit de atitudinea jucătorilor săi la ultimele două meciuri şi spune că va avea o discuţie cu patronii clubului.

„E frustrant! Nu ştim să gestionăm, aţi văzut! Ei, la 1-0, stăteau pe jos, bravo lor! Faci 1-1, ai şanse să intri în prelungiri. Eu nu am văzut un jucător al nostru să stea pe jos. Nu pot eu să-i învăţ. Am pierdut multe puncte din cauza asta.

Nu înţeleg atitudinea asta sau pe aia de la Cluj. Am reuşit să marcăm într-un final, dar nu e de ajuns. Trebuie să ai inteligenţă, să ştii cum să rezolvi anumite momente. Asta e viaţa antrenorilor! Am ajuns în semifinale, nu am mers mai departe, îi felicit pe cei de la Hermannstadt, pe Măldărăşanu, pe Daniel Niculae. E frustrant, e dureros. Când am spus că sunt cele mai grele opt luni din viaţa mea, lumea făcea băşcălie prin studiouri de mine, dar asta este. Suporterii sunt de aplaudat. Nu-i merităm.

[despre plecarea de la Rapid] Credeţi că asta e întrebarea la care o să vă răspund la momentul de faţă, la cald? O să am o discuţie cu echipa, cu patronii, o sa văd ce se va întâmpla. Faţă de sezoanele trecute am ajuns în semifinalele Cupei, am jucat in deplasare la o echipă bună. În campionat nu e totul jucat, mai sunt 15 puncte, dar am jucat prost în ultimele meciuri”, a declarat Marius Şumudică.

La plecarea de la stadion însă, câteva sute de fani l-au aşteptat pe tehnician la autocar şi i-au cerut demisia. Iniţial, acesta a urcat în autocar, după care a coborât şi a discutat cu ei, transmiţându-le, conform unei înregistrări difuzate de Prima Sport, că începând din această seară nu mai este antrenorul formaţiei giuleştene.