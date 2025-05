Rapidiștii au sărbătorit 1 Mai la înălțime!

Sportivii au petrecut de Ziua Muncii pe acoperișul unui hotel din Capitală, micii au fost aduși cu drona, iar campionul absolut la capitolul mâncare a fost un baschetbalist care a povestit cum a dat gata 18 mici la o masă!

Unitate e cuvântul de ordine la Rapid, iar sportivii de la mai multe secții ale clubului au demonstrat din plin acest lucru. Ei au sărbătorit într-un mod original Ziua Muncii, 1 Mai.

„M-am simțit extraordinar. A fost prima dată când am fost în București pe o clădire așa de înaltă, am fost la etajul 18. Am frică de înălțimi, dar mi-a plăcut mult” – Eduard Roschnafsky, baschetbalist Rapid.

„Atmosfera a fost foarte frumoasă cu toți colegii aici de la diferite sporturi, de la diferite secții. Am făcut o zi muncitorească foarte frumoasă” – Iulian Melinte, rugbyst Rapid.

„Cred că e foarte frumos să petrec timpul împreună cu întreaga familie a Rapidului. Îmi place că am cunoscut diferiți sportivi din sporturi diferite. A fost o experiență frumoasă” – Lara Gonzalez, handbalistă Rapid.

Micii au fost aduși cu drona, iar Eduard, care are o înălțime de doi metri și 10, afirmă că a fost total inedit!

„O experiență ciudată, nu mi s-a mai întâmplat. Mereu există primă dată. Mă mir că nu trebuie să plătesc pentru livrare” – Eduard Roschnafsky, baschetbalist Rapid.

Reprezentant al unui sport în care se ard multe calorii, rugbyul, Iulian Melinte și-ar dori ca mâncatul de mici să fie sport olimpic.

„Cred că m-aș califica la Jocurile Olimpice, aș lua chiar un loc bun, 2 sau 3, aș lua medalie” – Iulian Melinte, rugbyst Rapid.

Recordman la mâncat mici

Chiar dacă nu și-a propus să ajungă la Jocurile Olimpice de mâncat mici, tânărul baschetbalist Eduard Roschnafsky i-a șocat pe toți cu recordul său personal: 18 mici mâncați la o masă!

„Am o relație foarte bună cu micii. Îi cunosc de când sunt mic și eu. Tatăl meu de fiecare dată când eram mic făcea grătare, mai ales vara, deci îi iubesc. Recordul meu de mâncat mici este de 18-19. Apoi, recunosc, nu m-am simțit bine. Cred că toată seara am stat în pat după aia” – Eduard Roschnafsky, baschetbalist Rapid.

Handbalista spaniolă Lara Gonzales s-a bucurat mult de mici, însă sufletul ei a fost cucerit definitiv de alte produse românești!

„Din mâncarea românească îmi plac papanașii. A, și gogoșile! De fapt, ele sunt favoritele mele” – Lara Gonzalez, handbalistă Rapid.

Dacă ar fi fost acasă, Lara ar fi sărbătorit altfel ziua de 1 mai.

„Cred că aș fi petrecut timpul cu familia mea, cu prietenii, mâncând o paella lângă plajă” – Lara Gonzalez, handbalistă Rapid.

Cubaneza Dalia Rosa s-a îndrăgostit de șaorma

Poloista cubaneză Dalia Rosa e de trei ani în România și a devenit mare fan al unui anume preparat!

„Șaorma îmi place, e foarte bună, îmi place. E mult mai diferită de cea din țara mea” – Dalia Rosa Grau Quintero, poloistă Rapid.

Dorul de casă nu-i dă pace cubanezei, iar amintirile despre Ziua Muncii sunt chiar puternice.

„În Cuba, Ziua Muncii e mult mai diferită. Se strânge toată lumea, defilează și sărbătorește Ziua Muncii. Când sunt acasă și eu defilez, împreună cu familia” – Dalia Rosa Grau Quintero, poloistă Rapid.