Bergenbier Fără Alcool devine sponsor oficial al Federației Române de Ciclism pentru următorii trei ani

Bergenbier Fără Alcool, unul dintre brandurile de referință în categoria berilor non-alcoolice din România, se alătură Federației Române de Ciclism (FRC) în calitate de sponsor oficial, într-un parteneriat strategic ce se va întinde pe o perioadă de trei ani. Această colaborare reflectă valori comune precum prietenia, un stil de viață echilibrat și responsabil.

„Bergenbier Fără Alcool este o alegere inspirată pentru cei care nu vor să renunțe la gustul autentic, dar își doresc să rămână activi și responsabili. Ne bucurăm să fim parte din comunitatea cicliștilor români și avem încredere că, alături de Federație, vom încuraja performanța și bucuria de a pedala. Prietenii știu de ce!”, a punctat Bogdan Jianu, Senior Brand Manager Bergenbier.

La rândul său, Cătălin Sprânceană, președintele FRC, a subliniat importanța acestui parteneriat: „Sprijinul unui brand atât de apreciat în România este o reconfirmare a încrederii în potențialul ciclismului românesc. Împreună, ne propunem să ducem acest sport mai aproape de public și să construim o cultură solidă a mișcării în aer liber.”

Pe piață de 24 de ani, Bergenbier Fără Alcool este alternativa ideală pentru cei care vor să se bucure de gustul unei beri răcoritoare, fără să consume alcool.

„Suntem mândri să susținem Federația Română de Ciclism, un partener dedicat performanței și unei vieți active. Prin această colaborare, vrem să fim alături nu doar de sportivi, ci și de toți cei care aleg bicicleta ca formă de libertate, sănătate și echilibru”, a declarat Ciprian Anton, Events & Sponsorship Manager Bergenbier S.A.

Federația Română de Ciclism este forul care coordonează și sprijină dezvoltarea ciclismului de performanță în România, promovând în același timp mersul pe bicicletă ca mod de viață activ și sustenabil. Prin acest parteneriat, Federația continuă să atragă alături de sport branduri și inițiative care contribuie la creșterea vizibilității ciclismului în România.

Bergenbier Fără Alcool este unul dintre cele mai iubite beri lager non-alcoolice, este produsă de Bergenbier S.A., parte a grupului Molson Coors Beverage Company și este pe piața din România atât la sticlă, cât și la doză de 0,5L.

Despre Bergenbier S.A.

Parte a grupului Molson Coors Beverages Company Central & Eastern Europe, compania Bergenbier S.A. a fost fondată în 1994, iar cea mai importantă marcă din portofoliul său, Bergenbier, a fost lansată un an mai târziu. Astăzi, Bergenbier S.A. este în top trei companii producătoare de bere din România, având o fabrică modernă la Ploieşti şi o reţea performantă de distribuţie naţională. Bergenbier S.A. acordă o atenție sporită impactului pe care îl are în comunitate și asupra mediului. Portofoliul companiei cuprinde mărci care acoperă toate segmentele pieţei. Pe lângă berile produse la Ploiești – Bergenbier, Caraiman, Madrí Excepcional, Fresh, Staropramen, Staropramen Unfiltered, Stella Artois, Beck’s, Noroc, Löwenbräu – compania importă și distribuie în exclusivitate berile de abație belgiene Leffe și Hoegaarden, berea americană Miller Genuine Draft, cea mai iubită bere mexicană, Corona, precum și berea albă germană nefiltrată Frazinskaner. De asemenea, compania are în portofoliu și variantele 0.0% alcool pentru Stella Artois și Staropramen.

Despre Molson Coors

De peste două secole, Molson Coors fabrică băuturi care aduc oamenii împreună pentru a se bucura de toate momentele vieții. De la Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling și Staropramen la Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Leinenkugel’s Summer Shandy, Creemore Springs și multe altele, Molson Coors produce unele dintre cele mai îndrăgite și emblematice mărci de bere realizate vreodată. În timp ce istoria companiei este înrădăcinată în bere, Molson Coors oferă un portofoliu modern care se extinde dincolo de industria berii cu cocktail-uri carbonatate, cafea, vin, kombucha, cidru și multe altele. Molson Coors Beverage Company este o companie cotată la bursă, care operează prin Molson Coors America de Nord și Molson Coors Europe și este tranzacționată la New York și la bursa canadiană (TAP). Angajamentul companiei de a ridica standardele industriei și de a lăsa o amprentă pozitivă asupra angajaților, consumatorilor, comunităților și mediului se reflectă în Our Beer Print și în obiectivele de sustenabilitate 2025. Pentru a afla mai multe despre Molson Coors Beverage Company, vizitați molsoncoors.com sau pe Twitter @MolsonCoors.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi stefania.batrinca@molsoncoors.com sau andreea @pandorrastyle.ro.