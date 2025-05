Premiera absolută a operei „D’ale Carnavalului”, în mai pe scena Operei Naționale București

Opera Națională București prezintă premiera absolută a operei „D’ale carnavalului” de Dan Dediu. Libretul și conceptul regizoral aparțin regretatului maestru Ștefan Neagrău, iar adaptarea scenică este semnată de Eugen Dediu. Scenografia poartă semnătura Vioricăi Petrovici, iar coregrafia este realizată de Valentin Stoica. Conducerea muzicală este asigurată de către maestrul Tiberiu Soare, dirijorii corului sunt Adrian Ionescu și Ethan Schmeisser, iar corul de copii este pregătit de Smaranda Morgovan.

Cele două reprezentații cu titlu de premieră vor avea loc pe 17 și 18 mai, de la ora 18:30.

Inspirată din piesa de teatru a lui I.L. Caragiale, D’ale carnavalului surprinde atmosfera unui mic oraș de provincie în preajma carnavalului, aducând în prim-plan personaje pitorești, pline de defecte și slăbiciuni omenești. În centrul acțiunii stau încurcăturile amoroase dintre Nae Girimea, frizerul seducător, Mița Baston (damă temperamentală) și Didina Mazu (o altă amantă geloasă). Pe fundal, apar și alte figuri caraghioase – Iordache, crâșmarul intrigant, și Catindatul, un candidat politic fără scrupule. În goana lor după dragoste, bani și prestigiu, personajele ajung să se încurce în minciuni și situații absurde. Universul lui Caragiale rămâne surprinzător de actual, defectele, ambițiile și micile absurdități ale personajelor sale continuă să reflecte cu ironie lumea în care trăim.

Compozitorul Dan Dediu „După experiența din 2012 cu O scrisoare pierdută am considerat că am găsit „tonul” muzicii pentru lumea lui Caragiale. Ștefan Neagrău a scris în 2021 un libret inspirat la D-ale carnavalului, foarte bine închegat, cu sevă de operă buffă mozartiană (mi-a sunat mult a Così fan tutte), în versuri cu ritm și rimă, anexându-i chiar și un subtitlu neaoș: Bărbierul din Chitila. O minunăție de adaptare și de creație poetică! Am lucrat apoi doi ani să compun muzica. Am mai tăiat niște fragmente de pantomimă, pentru că se lungea nejustificat acțiunea la începutul tabloului al treilea, dar în mare am lăsat tot ceea ce a imaginat Ștefan Neagrău și am încercat să mă pliez pe temporalitatea libretului său. Tot timpul ne-am sfătuit și am corespondat, ajungând să ne completăm reciproc și să propunem rezolvări în deplină armonie. M-am amuzat cu personajele lui Caragiale și am încercat să găsesc câte un specific muzical pentru fiecare din ele, folosind muzici din geografii diverse, precum și genuri mai la modă sau mai desuete. Mi-am dat seama că aceste personaje stau cu chirie în propria lor viață. Și atunci am închiriat și eu recuzită muzicală din spații și timpuri diferite.”

Montarea operei „D’ale carnavalului” continuă parcursul început în 2012 cu „O scrisoare pierdută”, consolidând demersul Operei Naționale București de a transpune scenic, în cheie modernă, titluri emblematice ale literaturii dramatice românești. Prin acest proiect, Opera Națională București își reafirmă misiunea de a promova cultura națională și creația contemporană, aducând în fața publicului opere originale semnate de compozitori români.

Premiera din 18 iunie marchează deschiderea ediției a 34-a a festivalului internaţional Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi 2025 – „Constelația Carnaval”.

Distribuția: Nae Girimia – Alexandru Constantin/Adrian Mărcan; Iancu Pampon – Marius Boloș/ Ion Dimieru; Crăcănel – Liviu Indricau/ Dumitru Filip (invitat); Un catindat – Andrei Lazar/ Andrei Petre; Iordache – Daniel Filipescu/ Dan Indricău; Un Ipistat – Iustinian Zetea/ Andrei Cocîrlea (invitat); Didina – Mihaela Ișpan/ Sorana Negrea; Mița – Veronica Anușca/ Marta Sandu Ofrim; O tânără – Andreea Guriță Novac/ Alexandra Manole; Un chelner – Octavian Crețu. Pregătire muzicală: Luminița Berariu, Mădălina Florescu, Mihaela Vîlcea, Gabriel Gîțan. Asistent regie – Claudia Machedon; dirijor asistent – Mircea Pădurariu; pianist Corepetitor Cor – Sabin Orbulescu; pianist Corepetitor Cor copii – Bogdana Cocîrlea. Cu participarea Corului, a Orchestrei și a Corului de Copii ale Operei Naționale București.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.