Ursula von der Leyen primește o lovitură dură din partea Curții Supreme de Justiție a Uniunii Europene!

Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, primește o lovitură dură chiar din partea Curții Supreme de Justiție a Uniunii Europene. Această instanță a decis anularea hotărârii prin care CE refuza cotidianului The New York Times accesul la sms-urile dintre șefa Comisiei și directorul general al gigantului farma Pfizer.

Lovitură dură pentru Ursula von der Leyen, în scandalul cunoscut drept Pfizergate. Curtea Supremă de Justiție a considerat că Executivul UE nu a explicat în mod plauzibil de ce nu are sms-urile schimbate de șefa CE cu directorul general al Pfizer, Albert Bourla. Prin urmare, instanța europeană a decis să anuleze hotărârea prin care CE refuza ziarului The New York Times accesul la respectivele sms-uri.

Instituția condusă de Ursula von der Leyen are la dispoziție două luni pentru a contesta decizia Curții Supreme de Justiție, notează euronews.

Ancheta privind negocierile CE – Pfizer referitoare la vaccinurile din pandemie a fost preluată acum circa un an de Parchetul European Antifraudă (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi. Potrivit informațiilor din aprilie 2024, ancheta a vizat aspecte precum imixtiunea în funcțiile publice, distrugerea de sms-uri, corupția și conflictul de interese.

Acum, Curtea Supremă de Justiție a UE a decis că instituția condusă de Ursula von der Leyen nu poate pretinde, pur și simplu, că nu deține mesajele solicitate. Potrivit Curții, CE trebuie să ofere explicații credibile legate de sms-uri, care să permită și publicului, și Curții să înțeleagă de ce mesajele respective nu pot fi găsite.

Potrivit Curții Europene de Justiție, The New York Times a prezentat probe ”relevante și coerente” care indică existența unor sms-uri schimbate de președintele Comisiei și directorul general al Pfizer, referitoarea la achiziția de vaccinuri COVID-19. În acest context, Comisia Europeană ar fi încălcat normele de transparență cu privire la mesajele Ursulei von der Leyen.

„Aceste contracte au fost cu totul fără precedent într-un context cu totul fără precedent”, a declarat un oficial UE, înainte de pronunțarea hotărârii, mai notează sursa citată.

Jurnaliștii de la The New York Times au descoperit existența mesajelor în 2021, în timpul interviurilor cu directorul general al Pfizer. Când a încercat să obțină acces la sms-uri, cotidianul american s-a lovit de obstacole; cel mai mare dintre acestea, CE, care a susținut că nu poate furniza mesajele. În aceste condiții, The New York Times s-a adresat Curții Europene.