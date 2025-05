Anunț șoc al lui Giovanni Becali. Impresarul nu va mai colabora cu un jucător de echipa națională!

Giovanni Becali a comentat situația jucătorilor români de la Pisa, care tocmai a promovat în Serie A. Pe de altă parte, Adrian Rus nu știe încă dacă va mai continua sau nu contractul.

Giovanni Becali a făcut dezvăluiri la FANATIK SUPERLIGA despre transferul lui Ștefan Târnovanu. Fostul impresar nu va mai colabora cu un jucător de echipa națională a României.

Deși Gigi Becali, patronul campioanei, a fixat o clauză de reziliere de 10 milioane de euro pentru portarul său, Giovanni Becali sugerează că lucrurile ar putea sta diferit și că o sumă considerabil mai mică ar putea fi suficientă pentru un transfer.

„Vom vedea ce se va întâmpla cu Târnovanu. E devreme încă, nu s-a deschis mercato„, a precizat Giovanni Becali.

Giovanni Becali a comentat situația jucătorilor români de la Pisa, care tocmai a promovat în Serie A: „Noi avem contract cu Moruțan de reprezentare încă vreo 2 ani. Și contractele astea se termină și unii jucători mai merg, alții nu”.

„Corect, corect (n.r. – referitor la clauza de 10 milioane). Bine, Târnovanu are o clauză, dar după discuțiile mele cu Gigi din ultimele 4-5 luni, ne pusesem de acord la 5 milioane pentru Târnovanu și nu cred că Gigi poate refuza o asemenea ofertă„, a spus Giovanni Becali.

Un alt jucător de națională e în dubii dacă să continue contractul de reprezentare: „De exemplu, Adrian Rus nu știe ce vrea să facă, să prelungească, să nu știu ce. Cu Marius Marin nu mai avem contract și cred că el vrea să meargă singur, să-și vadă de treabă. Are pretenții exagerate puțin pentru Pisa chiar dacă este în Serie A”, a spus Giovanni Becali la FANATIK SUPERLIGA, potrivit fanatik.ro

Giovanni Becali l-a ajutat enorm pe mijlocașul central al Pisei:

„Noi ne-am făcut treaba. L-am găsit pe Marius Marin cu un contract de 110.000 de euro și în 4 ani a ajuns la aproape 500.000 de euro. Deci în fiecare an îi luam câte 100.000 de euro. Am făcut tot ce am putut. Nu e nicio problemă. El a făcut tot ce a putut și a ajuns la echipa națională. E al doilea căpitan, poate chiar primul căpitan al Pisei. Acuma dacă se pune de acord cu clubul la pretenții pe care le are ar fi bine. Nu știu dacă oferte sunt prea multe. Cluburile caută jucători liberi. El și Rus mai au un an contract”, a spus Becali.

Lucrurile nu sunt foarte clare în privința viitorului lui Olimpiu Moruțan:

„El e altfel. E un copil de care noi am avut grijă. Dragoș s-a dus cu el la spital, a stat o lună cu el la Bologna, am avut grijă de el. La fel și Galatasaray, care i-a plătit tot pentru a se recupera. Pisa poate să facă opțiunea și asta e. Aici nu e vorba de Galata, ci de Ankaragucu. Au făcut niște chestii… Ei trebuie să își dea acceptul”, a completat impresarul.