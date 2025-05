O nouă scenă cu artiști de top, vibe-uri fresh și show-uri memorabile la IntenCity Festival SoundBridge by Europa FM va fi un nou hub al muzicii și distracției în cele patru zile de festival!

Festivalul IntenCity, care se va desfășura în Craiova, în perioada 26-29 iunie 2025, va avea în acest an o nouă scenă, amplasată pe esplanada Stadionului Ion Oblemenco, care va fi coordonată și animată de echipa Europa FM, partenerul media al evenimentului.

Scena SoundBridge by Europa FM devine un magnet pentru publicul dornic de muzică live, atmosferă specială și artiști care știu cum să transforme un concert într-un adevărat show. De la legende ale industriei muzicale românești la nume în ascensiune, lineup-ul SoundBridge by Europa FM promite să țină energia sus de la primul beat: Iris, Proconsul, Voltaj, Cabron și Daria Lupi anunță concerte de zile mari la IntenCity. Lor li se alătură DJ Claudiu Ghiorghiu, DJ Little, Sonati, din echipa Europa FM, care vor aduce în fața publicului mixuri live, energie radio autentică și o conexiune directă cu vibe-ul festivalului. De asemenea, scena va fi animată și de o serie de artiști din noul val – Addytzu, Andrei Bitza, Andrei Vibe, Cosminel b2b Diirus, DJ Casinte, DJ Johnnie J, Gabrian, Gius, Mr. Shtef și Ryan G – fiecare cu propriul sound și cu seturi menite să pulseze exact în ritmul publicului.

Scena SoundBridge by Europa FM este una dintre cele trei scene ale Festivalului IntenCity și completează programul amplu al unuia dintre cele mai importante evenimente muzicale ale României. Lineup-ul din 2025 îi are în centrul atenției, pe mainstage, pe J Balvin, Bebe Rexha, G-Eazy, Timmy Trumpet, Paris Hilton, Tyga, Foster the People, Cyril, Gianluca Vacchi, Meduza, B.U.G. Mafia și mulți, mulți alții.

În plus, festivalierii vor avea parte de o mulțime de experiențe captivante: un food court incitant, activări speciale, zone de relaxare, spații instagramabile și multe alte surprize pregătite special pentru ei. Punct de atracție major pentru zeci de mii de participanți din întreaga țară și din afara ei, IntenCity este o experiență festivalieră distinctă, intensă și memorabilă.

Abonamentele pentru cele patru zile de festival pot fi achiziționate pe site-ul evenimentului https://bilete.craiovaintencity.ro, pe platforma https://iticket.ro/event/intencity și la agenția Operei Române Craiova de la Sala Polivalentă din Craiova. Prețul abonamentului Acces General este 600 de lei, iar cel VIP costă 1.200 de lei.

Festivalul IntenCity este organizat de Opera Română Craiova, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Craiova.