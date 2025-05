Ambasada SUA la București, primul mesaj după victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale!

Ambasada SUA la București a transmis, recent, primul mesaj după victoria lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale.

Ambasada SUA la București a transmis, recent, primul mesaj după victoria lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale. Surprinzător, mesajul este unul simplu, care nu conține felicitări, cum au transmis alte state, notează Știri pe Surse.

„Așteptăm cu interes să colaborăm cu Nicușor Dan, în calitate de președinte al României, și cu noul guvern, pentru a promova prioritățile noastre comune, precum apărarea, energia și parteneriatele comerciale”, a transmis ambasada Statelor Unite ale Americii.

„Guvernul SUA il felicita pe presedintele ales Klaus Iohannis pentru alegerea sa in functia de presedinte, precum si pe romani, care au mers la vot in numar mare, atat in tara, cat si in strainatate, intr-o demonstratie exemplara de participare civica”, spunea ambasada SUA în România, la 21 noiembrie 2014.