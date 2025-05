Cursuri de conducere defensivă, prim ajutor, dezvoltare personală, printre beneficiile angajaților Nestlé România la Ziua Siguranței și Sănătății  

Pe lângă modelul de muncă hibrid și programul flexibil asigurat angajaților săi, Nestlé România le mai oferă și cursuri și ateliere educative și utile în viața de zi cu zi, inclusiv în afara vieții profesionale. Este modul companiei de a-și păstra forța de muncă într-o stare mentală foarte bună și capabilă să facă față inclusiv unor situații neprevăzute sau solicitante.

„Nestlé România asigură un mediu sigur și sănătos angajaților pentru desfășurarea activității, în afara modelului hibrid de muncă și a facilităților din birouri. Foarte apreciate sunt evenimentele și acțiunile complementare cu activitatea profesională, care contribuie la crearea unei stări de bine și de implicare autentică cu valorile companiei. O astfel de acțiune este Ziua Siguranței și Sănătății, când totul este despre siguranța noastră și starea de sănătate, mai ales mentală”, explică Loredana Gîlmeanu, HR Country Lead România & HRBP Nestlé România, Bulgaria și țările adriatice.

Pe 20 mai, 200 de angajați Nestlé România au participat, unii în persoană la birou, alții de la distanță, prin aplicația Teams, la evenimentele și atelierele pregătite cu ocazia Zilei Siguranței și Sănătății (Safety & Health Day).

Raul Badiu, pilot de raliu cu experiență internațională, cu peste 20 de titluri naționale la mai multe clase auto în perioada 2012-24, câștigător în clasamentul general la Raliul Harghitei 2024, a susținut un curs de conducere defensivă pentru a le explica importanța vigilenței și atenției în trafic, pentru a evita orice evenimente neplăcute la volan.

Dr. Alexandru Moruz, medic la serviciul de ambulanță București-Ilfov, instructor Advanced Life Support și lector la European Nursing Academy, a prezentat două cursuri: unul de răspuns la situații de urgență și al doilea, de prim ajutor. La cursul de Răspuns la Dezastre, angajații au învățat lucruri utile despre ce trebuie să facă în caz de cutremur, incendiu și inundații, dar mai ales cum să-și pregătească un rucsac pentru astfel de situații. Iar la Cursul de Prim ajutor, au aplicat manevre de resuscitare și au înțeles pașii pe care trebuie să-i faci pentru a acorda prim ajutor familiei, colegilor sau oamenilor pe care îi întâlnesc pe stradă.

Atelierul de sănătate mintală a fost susținut de psiholog Rodica Cotenescu de la The Mind Institut, expert în psihoterapie și reziliență mentală, specialist în coaching psihologic și dezvoltare profesională, cu care compania colaborează permanent, oferindu-le angajaților posibilitatea de a merge la consultații gratuite de consiliere psihologică pentru ei sau cu membrii familiei.

La finalul zilei, toți angajații prezenți la birou au efectuat un exercițiu de stingere a unui incendiu, pentru a fi pregătiți fiecare să acționeze atât individual, cât mai ales în echipă.

„Clădirea în care lucrăm este una deosebit de sigură, cu măsuri de securitate și siguranță, atât activă cât și pasivă, bine puse la punct. Permanent exersăm abilitățile colegilor noștri la situații ipotetice, oferindu-le în același timp învățăminte prețioase inclusiv pentru acasă sau în alte contexte. Le mulțumesc colegilor pentru implicare”, spune Cristian Georgescu, General Services manager, Nestlé România.

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 4 ani compania a plantat 110.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. În România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.