La telefon cu viitorul: cum își antrenează olimpicul Florea sportivul de la Princeton!

Medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, Răzvan Florea e acum un antrenor de succes. Marea lui mândrie este Patrick Dinu, care studiază cu bursă la Princeton. Cei doi vor pregăti împreună participarea la Campionatele Europene U23.

Răzvan Florea recunoaște că acum 15 ani, când Patrick Dinu a venit la antrenamentul de inițiere, nu se gândea că vor ajunge la performanțele atinse, însă mândria de a fi scos un campion mondial și european de juniori este foarte mare.

„E o încununare a muncii mele, pentru că Patrick e un copil căruia eu i-am pus pluta, eu i-am dat papucii jos când avea 5 ani, să intre în bazin, că nu putea să intre cu papucii, am făcut o glumă. Sunt mândru de el. Sunt mândru și de mine, pentru că am reușit să ducem o colaborare de 15-16, 15 ani de când lucrăm împreună” – Răzvan Florea, antrenor natație.

Bursa completă primită din partea uneia dintre cele mai prestigioase universități din lume, Princeton, este un alt prilej de mândrie pentru antrenorul constănțean.

„A plecat în vară la Princeton, e un copil deosebit, un copil care are o bursă extraordinară academică la Princeton și iată că face față cu brio și programului de înot. La Campionatele Naționale a făcut personal best. Sper să continue încă trei ani, până la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028” – Răzvan Florea, antrenor natație.

Chiar dacă a plecat peste Ocean, Patrick a rămas foarte apropiat de antrenorul său, pe care îl sună săptămânal. De cele mai multe ori destul de târziu în noapte, însă bucuria lui Răzvan Florea de a-și auzi sportivul este mai mare decât orice trezire din somn.

„Săptămânal, mă sună exact când dorm. <<Răzvan, am uitat>>. Întotdeauna duminica vorbim, la 11 noaptea sună telefonul. Știu 100% că este el” – Răzvan Florea, antrenor natație.

Performanțele lui Patrick sunt atât mai valoroase cu cât el suferă de o alergie care este cumva în contradicție cu sportul pe care îl practică: e alergic la clor!

„Sunt destul de mulți înotători cu alergii. El e mediu, dar câteodată deranjant. Ia pastilele și un tratament care-l ajută să treacă peste alergie” – Răzvan Florea, antrenor natație.

Răzvan și sportivul său se vor revedea chiar la finalul acestei luni.

„La final de mai va veni în țară și vom merge probabil într-un cantonament până la Campionatele Europene U23 din Slovacia de la sfârșit de iunie” – Răzvan Florea, antrenor natație.

Răzvan Florea: „Sunt un antrenor mai de modă veche”

Chiar dacă este tănâr pentru un tehnician, având doar 45 de ani, Răzvan Florea se autocaracterizează drept un antrenor de modă veche.

„Nu folosesc căști. Sunt mai de modă veche, folosesc caiete, scriu, mai putin tableta. Cronometrul e prezent permanent. Țip, vociferez destul de mult, chiar și în concurs îmi susțin copiii” – Răzvan Florea, antrenor natație.

Metodele lui au dat roade, în afara lui Patrick, mai mulți sportivi pregetiți de el participând la Campionatele Mondiale sau Europene.

„Noi suntem deja învățați cu competițiile majore pe care ni le oferă Federația și ANS. E foarte important, pentru că în primul rând copiii, spectatorii, iubitorii înotului au de câștigat. Pot vedea live o competiție majoră. Sperăm să ne susțină cât mai mulți, pentru că acești copii au nevoie de încredere, sprijin, încurajări, pentru că merită” – Răzvan Florea, antrenor natație.

Medaliat cu bronz în proba de 200 m spate de la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, Răzvan Florea a dezvăluit și remediul pentru zilele în care se simte obosit sau lipsit de energie.

„Mă mai uit la medalia olimpică și mă încarcă tot timpul cu energie” – Răzvan Florea, antrenor natație.

Primul medaliat olimpic al natației masculine românești recunoaște că i-ar fi plăcut ca pe vremea lui să existe competiții de înalt nivel organizate în România, ca acum.

„Mi-ar fi plăcut, normal. Noi nu aveam nici competiții de acest gen, nici bazine de acest gen, dar zic eu că ne-am descurcat onorabil sau mai mult decât onorabil” – Răzvan Florea, antrenor natație.

Fost sportiv de mare performanță, Răzvan Florea știe exact prin ce stări trec cei pe care îi antrenează.

„Ca antrenor cred că sunt o fire optimistă, muncitoare și atentă. Am trăit și în bazin ca sportiv, acum trăiesc și ca antrenor. Sunt două lucruri total diferite, pentru că vârsta nu e aceeași. Ca sportiv ai o vârstă corectă, fragedă și poate puțină maturitate, dar ca antrenor lucrurile se schimbă deja. Trebuie să înțelegi sportivul în primul rând și să fii alături de el și în condiții optime și în cele mai puțin optime. Cred că mă supăram mai rău pentru un rezultat mai slab la început, când eram antrenor. Apoi, am devenit mult mai matur și am gestionat muilt mai bine totul” – Răzvan Florea, antrenor natație.