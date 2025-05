Iernut: 98% gata și prima rotire cu succes a turbinei, dar ce e mai greu urmează!

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a precizat că proiectul noii centrale termoelectrice cu ciclu combinat de la Iernut a atins o bornă tehnică esențială: învârtirea cu succes a turbinei cu gaz nr. 16 la turaţie redusă (turning gear), alături de toate sistemele auxiliare de siguranţă.

Potrivit lui Burduja, acest progres marchează o etapă cheie, iar proiectul a atins per total un grad de finalizare de 98%. Ce este mai greu abia urmează, a mai spus ministrul, care a adăugat că situația financiară extrem de dificilă a executantului Duro Felguera – aflat în insolvență – afectează în continuare ritmul lucrărilor și generează riscuri suplimentare. În același timp, a completat Burduja, având în vedere că proiectul Iernut este un proiect recuperat, care a fost demarat în anul 2017, rămânem prudenți și realiști cu privire la următoarele elemente, care ar putea afecta termenul de finalizare:

• apariţia unor probleme la echipamente care pot fi depistate doar în perioada de teste şi probe pentru punerea în funcţiune;

• prelungirea termenelor estimate iniţial necesare pentru curăţarea şi spălarea circuitelor din cauza staţionării pe o perioadă îndelungată;

• necesitatea repetării unor teste şi probe în vederea atingerii indicatorilor de performanţă din Contractul de finanţare semnat cu Ministerul Energiei.

În tot acest timp, ministrul a menționat că toată conducerea Romgaz continuă să depună eforturi pentru a menține progresul pe șantier. Prin întâlniri constante cu reprezentanții executantului, susține Burduja, sunt căutate soluții tehnice și contractuale pentru recuperarea întârzierilor. De asemenea, demnitarul a punctat că pentru susținerea ritmului de execuție, Romgaz a inițiat și plata directă a unor subcontractori, inclusiv General Electric, ca măsură de sprijin menită să accelereze lucrările și să reducă blocajele financiare.

De asemenea, Burduja a spus că, în această perioadă complexă, Ministerul Energiei își reafirmă sprijinul ferm pentru asigurarea continuității lucrărilor și finalizarea cu succes a acestui proiect vital pentru sectorul energetic românesc, fiecare pas înainte reprezentând un pas important către energie mai sigură și mai ieftină și o infrastructură modernă pentru viitor.

„Am conștiința că salvarea acestui proiect a fost și rămâne prioritate zero. De la preluarea mandatului de ministru, am reușit alături de echipa Romgaz să deblocăm investiția, să semnăm un nou contract și să ducem proiectul de la 80% la 98%. Problemele Duro Felguera NU au legătură cu investiția de la Iernut, Romgaz fiind cu toate plățile la zi către executantul lucrărilor. Suntem pregătiți cu variante de lucru pentru finalizarea celor 2% rămași din lucrări pentru a pune în funcțiune termocentrala de la Iernut la capacitate maximă în acest an, indiferent de soarta companiei Duro Felguera!”, a conchis acesta.