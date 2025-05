Inovație digitală în educație: StudyVerse le oferă liceenilor o experiență unică pentru alegerea facultății

Cum ar fi dacă alegerea facultății ar fi mai mult decât o decizie, devenind o explorare interactivă a cine ești și ce îți dorești? Universitatea Româno-Americană lansează StudyVerse, o platformă multimedia inovatoare care transformă complet modul în care tinerii își aleg drumul academic.

Noua platformă le permite elevilor de liceu să exploreze campusul, să descopere cele șapte facultăți disponibile sub forma unor planete virtuale și să afle direct de la studenții actuali cum este viața universitară la Universitatea Româno-Americană. Totul într-un format intuitiv, accesibil de oriunde, care combină tururi interactive cu resurse utile și testimoniale autentice.

Un element central al platformei este SkillQuest Navigator, un quiz inteligent care recomandă facultatea potrivită în funcție de interesele și aptitudinile fiecărui utilizator. Un instrument care aduce claritate și direcție în fața uneia dintre cele mai importante decizii de viață.

„Alegerea facultății este o decizie personală, care poate influența întregul parcurs profesional. Pornind de această idee, am creat StudyVerse, o platformă digitală inovatoare care îi ajută pe elevi să se cunoască mai bine, să exploreze opțiunile disponibile și să ia o decizie informată, integrând în tot acest proces și SkillQuest Navigator, un quiz care le recomandă facultatea potrivită pe baza răspunsurilor și abilităților lor. Însă, tot acest demers nu ar fi fost complet fără partea de consiliere vocațională personalizată. Astfel, ei pot solicita, în cadrul platformei, o discuție cu un reprezentat al universității care le va răspunde la toate întrebările și îi va ghida către o alegere informată, care transformă procesul de orientare într-o experiență autentică și relevantă pentru candidați. Acesta este modul nostru de a sprijini tinerii încă de la primul pas către viitor.”, a declarat Prof.univ.dr.habil. Costel Negricea, Rectorul Universității Româno-Americane.

Admiterea 2025: locuri fără taxă și susținere pentru performanță

În paralel cu lansarea platformei StudyVerse, Universitatea Româno-Americană anunță deschiderea oficială a înscrierilor pentru sesiunea de admitere iulie 2025. Tinerii interesați pot aplica online, pe platforma dedicată https://admitere.rau.ro, în perioada 1 iunie – 24 iulie, sau fizic, în campus, între 7 și 25 iulie. Concursul de admitere este programat pentru data de 28 iulie, iar rezultatele vor fi comunicate în cel mult două zile calendaristice.

Universitatea oferă 20% locuri fără taxă la licență și 10% la masterat pentru programele în limba română, susținând astfel accesul la educație pentru cei mai bine pregătiți candidați, în cadrul facultăților disponibile: Facultatea de Afaceri Internaționale, Facultatea de Drept, Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, Facultatea de Finanțe și

Contabilitate, Facultatea de Informatică Managerială, Facultatea de Management–Marketing, Facultatea de Turism și Managementul Ospitalității.

Admiterea pentru programele de licență cu predare în limba română se bazează în proporție de 50% pe media de la Bacalaureat și 50% pe un certificat sau atestat emis de liceu și recunoscut de Ministerul Educației, sau pe un atestat instituțional în domenii precum economie, informatică, limba română sau limbi străine. Candidații care nu dețin un astfel de atestat pot susține o probă de concurs, sub forma unui eseu sau a unui interviu online, în care își motivează alegerea facultății și specializării.

De asemenea, elevii premiați la olimpiadele naționale sau internaționale pot beneficia de admitere directă.

Oportunități internaționale pentru studenți

Universitatea Româno-Americană are o puternică deschidere internațională, având peste 300 de parteneriate active cu universității și alte instituții la nivel global, care oferă studenților multiple beneficii de dezvoltare precum: cursuri extracurriculare cu profesori internaționali, programe Erasmus+, schimburi bilaterale de scurtă și lungă durată, burse de studii, proiecte de cercetare, stagii de practică și acces la rețele academice globale.

De asemenea, Universitatea Româno-Americană a dezvoltat în parteneriat cu CITY College University of York Europe Campus, programe de studii cu dublă diplomă, pentru licență și masterat, care le oferă studenților oportunitatea de studia la nivel internațional, fără a părăsi țara. La finalul studiilor, vor obține două diplome recunoscute la nivel global – o diplomă de la Universitatea Româno-Americană și o diplomă de la University of York, una dintre cele mai prestigioase universități britanice, care a obținut rating-ul Gold la Teaching Excellence Framework (TEF) în 2023 și este clasată pe locul 10 în clasamentul Times Higher Education (THE) al Research Excellence Framework (REF).

Prin lansarea StudyVerse, Universitatea Româno-Americană face un pas înainte în direcția accesibilizării acestor oportunități, oferind viitorilor studenți o imagine clară și interactivă a mediului educațional complex și orientat spre performanță în care vor evolua.

Despre Universitatea Româno-Americană:

Universitatea Româno-Americană (www.rau.ro) a fost înființată în anul 1991, cu scopul de a promova valorile educaționale ale învățământului superior american, pe fondul bogatelor tradiții ale învățământului românesc. Instituția a fost evaluată și acreditată în 2021 de către ARACIS, obținând pentru a treia oară consecutiv calificativul „Grad de încredere ridicat”, o reconfirmare a faptului că aceasta oferă educație și cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral. Tinerii care aleg URA au șansa de a studia în România, în condițiile și după modelul promovat de mari universități de renume la nivel internațional. Toate detaliile despre oferta educațională, beneficiile oferite și calendarul de admitere sunt disponibile pe website-ul Universității, www.rau.ro