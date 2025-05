Numeroase jocuri și mii de premii pregătite de Nestlé România pentru 1uniFest, festivalul copiilor, de 1 iunie, în parcul IOR

Duminică, 1 iunie, de Ziua Internațională a Copilului, Nestlé, cea mai mare companie de alimente și băuturi din lume, invită toți copiii la distracție și jocuri la festivalul 1uniFest, din Parcul Al. I. Cuza (IOR), în zona delimitată de Foișor și terenul pentru câini de pe latura cu Strada Baba Novac (harta).

În acest spațiu, Nestlé a pregătit pentru copiii mici și mari multe distracții, produse și premii vesele, în cadrul unor concursuri menite să aducă bucurie și să contribuie la educația alimentară a celor mici și a părinților lor. De exemplu, cei mici își vor putea aplica tatuaje temporare sub formă de legume și fructe.

Pe aleea principală, Mascotele NutriPorția vor încuraja copiii să participe la o sumedenie de jocuri: Nutriținta, Parașuta Nutriporție, Memory Tower, fotbal cu jaloane, jocuri de baschet și să câștige mii de premii constând în magneți NutriPorția, diferite produse, yoyo, baloane colorate.

În poienița în care este stabilită zona de dresaj Purina, copiii vor fi învățați cum să interacționeze cu cățeii, prin jocuri interactive precum Joc Interactiv Luna și Max ( Football game), Puzzle Luna și Max. Tot în sectorul Purina au fost pregătite colțul foto Luna și Max , zona de colorat, momente de demonstrație canină și spitalul animăluțelor.

În sectorul Nesquik cei mici se pot distra cu panoul labirint colorat și vesel sau construind diverse structuri, folosind cuburi puzzle de diferite culori.

Și brandul Gerber este prezent la eveniment cu un joc prin care copiii sunt încurajați și ghidați să alcătuiască fructe și legume din cuburile de lemn colorate pe care le au la dispoziție.

„Ne bucurăm foarte mult să facem fericiți atât de mulți copii și de părinți în fiecare an. Le mulțumesc tuturor colegilor din companie pentru implicarea în acest proiect și pentru munca depusă pentru a-l transforma într-un eveniment popular de succes”, explică Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager, Nestlé România.

Ne vedem duminică, pe 1 iunie, de la ora 10:00, în Parcul Al. I. Cuza, latura dinspre strada Baba Novac. Vă așteptăm cu drag!

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 4 ani compania a plantat 110.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. În România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.