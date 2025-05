Mega Infoturul ”Riviera Românească” organizat de ANAT și de OMD Județul Constanța, alături de parteneri, a ajuns la a doua ediție

► Peste 350 de agenți de turism și jurnaliști din țară vor vizita hotelurile care s-au bucurat de investiții și modernizări în calitatea serviciilor precum și mai multe obiective turistice

► În 2025, numărul hotelurilor all inclusive a crescut la 55, oferind 12.642 de camere, comparativ cu 51 hoteluri în 2024

► În 2024, din numărul total al locurilor de cazare turistică existente, județul Constanța a deținut cea mai mare capacitate de cazare din România, cu 26,3% din totalul național, urmată de județul Brașov (7,9%) și de București (6,0%)

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) continuă seria de infotururi profesionale “Redescoperă România” realizată împreună cu Organizațiile de Management al Destinației (OMD) locale. După Valea Prahovei (martie) și Maramureș (aprilie) urmează ”Riviera Românească”. Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), în parteneriat cu Organizația de Management al Destinației – (OMD) Județul Constanța, care reunește patronate și autorități locale, organizează, în perioada 28.05 – 01.06.2025, Mega Infoturul sezonului 2025 pe Riviera Românească, eveniment care își propune să pună în valoare noutățile apărute pe litoral. În același timp, cei peste 350 de agenți de turism și jurnaliști din țară vor vizita hotelurile care s-au bucurat de investiții și modernizări în calitatea serviciilor precum și mai multe obiective turistice, unități de cazare și agrement de pe litoral românesc.

Joi, la 12.30, la Cazinoul din Constanța, recent restaurat, a fost organizată o conferință de presă, susținută de Enache Bucovală, președintele OMD Județul Constanța și de Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și unde vor mai participa Gabriel Ștețco, secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Aurelian Marin, prim vicepreședinte ANAT, Corina Martin, membru în Consiliul Director ANAT, președintele Consiliului Județean Constanța, prefectul județului Constanța, primarii municipiului Constanța, municipiului Mangalia și orașului Eforie.

Turismul românesc are șanse de revenire în 2025: Creștere economică, investiții și perspective optimiste pentru litoral

Turismul românesc a înregistrat o evoluție remarcabilă în 2024 și dă semne clare de consolidare în 2025, în special pe segmentul litoralului. Conform datelor furnizate de Ministerul Turismului și Direcțiile Județene de Statistică, industria turismului a avut o contribuție de aproximativ 5,6% la PIB-ul României în 2024, în creștere față de 4,19% în 2023, apropiindu-se de nivelul pre-pandemic din 2019, când turismul reprezenta 6,6% din PIB.

Capacitate și clasare a unităților de cazare pe litoral

La data de 26 mai 2025, litoralul românesc număra 4.369 de unități de cazare, în creștere față de 4.000 în 2024, ceea ce arată un interes crescut pentru investiții în infrastructura de ospitalitate. Paradoxal, numărul total al locurilor de cazare a scăzut, fiind înregistrate 143.663 de locuri în 67.702 camere, față de 155.927 în 2024. Această tendință indică o tranziție către unități mai mici sau mai exclusiviste.

Distribuția unităților pe categorii:

5 stele : 16

: 16 4 stele : 136

: 136 3 stele : 3.398

: 3.398 2 stele : 526

: 526 1 stea: 293

Un segment în creștere îl constituie apartamentele și camerele de închiriat, care la nivelul întregului litoral totalizează 3.584 de apartamente, oferind 51.604 locuri de cazare.

750 de unități de cazare de pe litoral au piscină, peste 250 au centru de spa, 100 de unități au stații de reîncărcare electrică pentru mașini iar 135 dintre ele au încălzire central, pe tot timpul anului.

Hotelurile all inclusive continuă să câștige teren

În 2025, numărul hotelurilor all inclusive a crescut la 55, oferind 12.642 de camere, comparativ cu 51 hoteluri în 2024.

Prețuri, sejururi și comportamentul turiștilor

Prețurile medii pentru o noapte de cazare au crescut cu 10–15% față de 2024, ajungând la 500 lei/noapte în 2025, comparativ cu 420 lei/noapte anul trecut. Creșterea este pusă pe seama inflației și a majorării costurilor operaționale, inclusiv salarii și utilități.

Durata medie a sejurului pe litoral este de 3,5 nopți, însă în județul Constanța s-a înregistrat o ușoară scădere, durata medie fiind de 3,17 zile în 2024, față de 3,30 zile în 2023. Pentru turiștii români, durata a fost de 3,18 zile, iar pentru cei străini 2,84 zile.

Statistici 2024 – județul Constanța

Sosiri turiști : 1.754.340 (+11,5% față de 2023) Români: 1.703.129 Străini: 51.211 (+9,1%)

: 1.754.340 (+11,5% față de 2023) Înnoptări : 5.564.322 (+6,9%) Români: 5.518.694 (+7%) Străini: 145.628 (+3,3%)

: 5.564.322 (+6,9%)

Atracții și destinații preferate

Turiștii români și străini au preferat:

Pentru distracție : Mamaia Nord, Costinești, Vama Veche

: Mamaia Nord, Costinești, Vama Veche Pentru relaxare și familie : Mamaia, Eforie, Olimp, Cap Aurora, Neptun, Jupiter, Venus

: Mamaia, Eforie, Olimp, Cap Aurora, Neptun, Jupiter, Venus Pentru sănătate: Mangalia, Techirghiol, Saturn, Neptun

Noutăți și investiții în sezonul 2025

Redeschiderea Cazinoului din Constanța , după 20 de ani

, după 20 de ani Deschiderea de noi unități hoteliere , inclusiv Crowne Plaza Mamaia Nord , primul hotel de lanț internațional din nordul litoralului. În 2024 fusese inaugurat Ibis Style în sudul litoralului.

, inclusiv , primul hotel de lanț internațional din nordul litoralului. În 2024 fusese inaugurat în sudul litoralului. Plaje extinse în zonele Costinești, Olimp, Cap Aurora și Venus – lucrările vor fi oprite în sezon, din 15 iunie

în zonele Costinești, Olimp, Cap Aurora și Venus – lucrările vor fi oprite în sezon, din 15 iunie Festivaluri importante : Beach Please (9–13 iulie, Costinești) Way Too Far Rock Festival (4–6 iulie, Vama Veche) JazzUp (17–21 iulie, Constanța) Luminaria – Festivalul baloanelor cu aer cald (22–24 august, Corbu)

:

Rezervări în creștere și interes pentru early booking

Riviera românească continuă să fie atractivă, înregistrând o creștere de 30% a rezervărilor în primele două luni ale anului, față de aceeași perioadă din 2024. Programele „Înscrieri Timpurii” au atras un interes major, cu reduceri de până la 55%, rezervările începând încă din toamna anului trecut.

Infrastructură: progrese și provocări

344 de sectoare de plajă sunt deja atribuite, dintre care 6 plaje dețin certificarea internațională Blue Flag

sunt deja atribuite, dintre care 34 de zone de agrement nautic active pe litoral

active pe litoral Autostrăzi și drumuri expres : A0 Sud – cei 17 km ar urma să fie finalizați pe 31 mai , însă constructorul preconizează că circulația va fi permisă din 15 iunie DEx12 (Craiova – Constanța, fără intrare în București) va fi complet funcțional din iulie A1 Curtea de Argeș – Constanța va fi complet circulabil din 15 iunie , cu condiția finalizării A0 Sud

: Se simte nevoia unor curse aeriene interne pe Aeroportul MK, dar și de legături internaționale directe

pe Aeroportul MK, dar și de legături internaționale directe Lipsa unei conexiuni rapide rutiere către sudul litoralului, de la A2, rămâne o problemă. Soluția este o autostradă de 30 km care să lege Agigea – Eforie – Mangalia

Provocări și limitări

Declinul voucherelor de vacanță în 2025, cu impact asupra segmentului mediu de turiști. Turismul național scade cu 15-20% datorită reducerii valorii voucherelor și pierde 2 miliarde de lei.

în 2025, cu impact asupra segmentului mediu de turiști. Turismul național scade cu 15-20% datorită reducerii valorii voucherelor și pierde 2 miliarde de lei. Absența croazierelor maritime pe Marea Neagră, din cauza războiului din Ucraina. Ultima navă maritimă de pasageri a acostat în 2021. Doar croazierele fluviale pe Dunăre continuă să aducă turiști în porturile Constanța și Tulcea.

Capacitate națională de cazare – Județul Constanța pe primul loc

În 2024, din numărul total al locurilor de cazare turistică existente, județul Constanța a deținut cea mai mare capacitate de cazare din România, cu 26,3% din totalul național, urmată de județul Brașov (7,9%) și de București (6,0%).

”Pentru noi, cel mai important este că am lucrat împreună, ANAT și Patronatele hoteliere și OMD-urile de pe Litoral, la acest Proiect. Am ajuns la a doua ediție, care sunt sigur că se va bucura, de asemenea, de un mare succes. Din acest an, ANAT a început să realizeze infotururi și pentru promovarea altor regiuni ale țării, precum Valea Prahovei și Brașov, respectiv Maramureș. Vrem să arătăm că Litoralul, deși „atacat” de mulți, este mult mai bun decât percep sau susțin anumite voci! Avem multe de rezolvat: plaje, parcări, agrement, dar împreună vom reuși!” declară Alin Burcea, președinte ANAT.

”Riviera Românească este cel mai mare Infotrip al verii, dedicat agenților de turism și jurnaliștilor din România. Litoralul românesc arată în fiecare an ce are mai bun de oferit atât turiștilor români, cât și celor străini. Obiectivul organizării acestui eveniment, alături de toți partenerii implicați este să promoveze stațiunile de la malul Mării Negre. În fiecare sezon hotelierii, alături de alți furnizori de pe litoralul românesc vin cu oferte diverse, iar scopul nostru al tuturor este să le oferim oaspeților experiențe de neuitat. Riviera Românească este în permanență un competitor pentru orice stațiune turistică de vară din Europa, astfel că ceea ce ne dorim este să oferim încredere și calitate a serviciilor pentru toți cei care aleg să-și petreacă vacanța de vară pe litoralul românesc. Vrem să transformăm Infotripul Riviera Românească într-o tradiție, pentru că ceea ce contează sunt amintirile și poveștile care rămân după o experiență plăcută în stațiunile de la Marea Neagră”, a declarat Enache Bucovală, președintele OMD Județul Constanța.