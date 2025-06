Camelia Potec, un nou mandat în fruntea Federației de Natație:”Facem istorie, nu doar citim istoria creată de alții!”

Cu inima bătând ca la Jocurile Olimpice și aplauze din toate colțurile sǎlii, Camelia Potec a fost realeasă în unanimitate la conducerea natației românești. Urmează un nou val de ambiții : medalii europene, mondiale, olimpice, dar și un test de organizare pe podium: Mondialul de juniori de la Otopeni, din luna august.

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern a ales astăzi continuitatea. Camelia Potec a primit încrederea tuturor celor 108 membrii cu drept de vot, astfel că va continua în funcția de președinte al federației pentru un nou mandat, poziție pe care o ocupă din 2013.

„Sunt foarte mândră că pot reprezenta pe toți cei din natație și pentatlon modern, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Sunt aici pentru a face ca lucrurile să funcționeze, pentru a face performanță, alături, bineînțeles, de o echipă performantă. Am demonstrat deja că ne place să scriem istorie și nu doar să o citim făcută de altcineva. În momentul de față continuăm ceea ce am construit. Eu sunt o persoană emotivă și am avut emoții mari astăzi. La fel ca la Jocurile Olimpice de la Paris, dar din altă ipostază, de această dată. Am fost întotdeauna o fire mai emotivă pentru că pun foarte multă pasiune în ceea ce fac, iubesc extrem de mult sportul, natația și această federație, iubesc pe toți cei care pun același suflet și aceeași pasiune în a realiza lucruri frumoase și, da, mă afectează de fiecare dată un moment mai dificil sau un moment mai puțin plăcut din lumea noastră atunci când se întâmplă. Dar am câștigat destul de multă experiență ca să pot gestiona momentele dificile. Am reușit să îmi stăpânesc și emoțiile de cele mai multe ori și pot să spun că la Jocurile Olimpice de la Paris au existat cele mai mari emoții pe care le-am simțit ca manager, dar am reușit să le gestionez cum trebuie” – Camelia Potec, președinte al Federației de Natație și Pentatlon Modern.

La eveniment au participat și președintele CORS, Mihai Covaliu, și șeful ANS, Bogdan Matei, ambii lăudând activitatea și performanțele înotului românesc. Pentru Camelia Potec, recunoașterea valorii natației vine și cu presiunea rezultatelor.

„Acesta a fost obiectivul pe termen lung, acum aproape 12 ani, să revenim în elita mondială câștigând medalii la Jocurile Olimpice. Iată că acest obiectiv a fost realizat, iar faptul că astăzi am candidat pentru un nou mandat și am și câștigat, mă obligă într-un fel alături de echipă să continuăm acest drum al performanței și să creștem. Și când vorbesc de crescut nu mă refer numai la medalii internaționale, mă refer la o bază mai mare de selecție, mă refer la infrastructură mai bună și mai numeroasă, mă refer la a dezvolta și celelalte sporturi care nu au fost atât de vizibile din cadrul natației, mă refer la rezultate internaționale, inclusiv la pentatlon modern, pentru că știm că la nivel de duathlon și triathlon avem deja medalii la campionate europene și mă refer la faptul că trebuie să fim alături de toate cluburile din țară în proiectele pe care aceștia reușesc și își doresc să le realizeze la nivel local și regional. Trebuie să arătăm transparență, trebuie să arătăm că suntem acolo și muncim zi de zi pentru cei care astăzi ne-au votat și bineînțeles, obiectivul principal, pe lângă medaliile la cele mai mari competiții, rămâne faptul că noi reprezentăm niște sporturi care trebuie să rămână în preferințele românilor . Am arătat în fața Comitetului Olimpic Sportiv Român și în fața Agenției Naționale pentru Sport că suntem o echipă mare. Noi am colaborat extraordinar de bine și am reușit de fiecare dată, în spatele ușilor închise, să găsim soluții care să fie bune pentru situațiile mai puțin plăcute pe care le-am întâlnit de-a lungul timpului. Acum, din punct de vedere sportiv ne pregătim de participarea la campionate de obiectiv și avem emoții în primul rând pentru sportivii noștri, pentru că știm că s-au pregătit, știm că sunt în formă, dar ne dorim să reușească să-și arate valoarea” – Camelia Potec, președinte al Federației de Natație și Pentatlon Modern.

Între 19-24 august, la Otopeni se va desfășura Campionatul Mondial de juniori, prilej cu care Federația de Natație vrea să demonstreze încă o dată, că România este în elita înotului mondial.

“În aceeași măsură, avem și emoții din punct de vedere organizatoric, pentru Campionatul Mondial de juniori, de la Otopeni. Sunt foarte multe lucruri de îndeplinit. Nu putem spune că suntem în întârziere, cu siguranță va fi o ediție de succes, cu siguranță că vom arăta că suntem capabili să organizăm la cel mai înalt nivel această competiție și cu siguranță că vom avea și rezultate și medalii obținute de sportivii români” – Camelia Potec, președinte al Federației de Natație și Pentatlon Modern.

Foto: FRNPM.