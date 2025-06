Raport incendiar al Curții de Conturi: Judecătorii au reușit să câștige sporuri de 45% la salariu, în ciuda faptului că legea le limitează la 30%!

Judecătorii au reușit să câștige sporuri de 45% la salariu, în ciuda faptului că legea le limitează la 30%, dat fiind că au dat ÎCCJ în judecată. În 2023, Curtea de Conturi arăta că datoriile față de salariați au fost în sumă de 6,8 miliarde de lei.

Judecătorii au câștigat, în instanță, drepturi salariale foarte convenabile. Un raport al Curții de conturi din 29 mai, arată că, pe când în 2022 suma datorată judecătorilor și personalului din instanțe scăzuse la 1,7 miliarde, la finalul anului 2023 această sumă avea să crească până la valoarea de 6,79 miliarde de lei.

Asta pentru că judecătorii și personalul auxiliar au dat ÎCCJ în judecată și au câștigat, primind bani ca urmare a unor acte administrative prin care s-au majorat salariile magistraților.

„În anul 2023, datoriile totale față de salariați au fost în sumă de 6.799.139.547 lei, din care: 3.500.534.280 lei – datoriile reprezentând drepturi de natură salarială prevăzute în hotărâri judecătorești (cu o vechime sub un an și peste un an); 3.298.605.267 lei – datoriile reprezentând drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative de salarizare”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Documentul precizează că în această sumă sunt incluse atât dobânzile, cât și rata inflației la sumele câștigate de judecători în instanțe și prin acte administrative, fiind vorba de 941 milioane de lei, adică 16% din întreaga sumă.

Judecătorii au solicitat, invocând că sunt discriminați salarial, stabilirea unor valori de referință sectorială superioare, pentru că le considerau prea mici, fie solicitarea sporului pentru risc și solicitare neuropsihică, ce nu mai era prevăzut de lege, sau alte drepturi.

La nivelul instanțelor s-a ajun, în cele din urmă, la un nivel recunoscut al sporurilor de 45% ca urmare a unor decizii în procesele privind materia salarială.

„Examinarea elementelor salariale pentru categoriile profesionale personal auxiliar de specialitate și conex a relevat că unele instanțe de judecată au recunoscut drepturi de natura sporurilor acordate în procent total de 45% din salariul de bază, procent rezultat din cumularea sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase de 15%, cu sporul pentru solicitare neuropsihică de 25% și sporul de confidențialitate de 5%).

Ulterior, și alte curți de apel au acordat sporuri cumulate în procent de 45% ca urmare a unor decizii pronunțate de instanțele de judecată sau ca urmare a extinderii aplicării acestora”, se arată în raportul Curții de Conturi.