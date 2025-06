CEC Bank – Credite ipotecare cu aprobare financiară online, în lei și euro

CEC Bank continuă procesul de digitalizare și oferă credite ipotecare în lei și euro, cu aprobare financiară online, în circa 30 de minute, cu zero drumuri la bancă.

Cu aprobarea financiară obținută, clienții pot finaliza cererea de credit la unitatea aleasă de ei, unde specialiștii noștri vor verifica documentele proprietății și vor oferi suport pentru a încheia rapid și facil procesul de creditare. Valabilitatea aprobării financiare este de 60 de zile, perioadă în care clientul poate să-și găsească imobilul dorit.

“CEC Bank continuă strategia de digitalizare prin oferirea de soluții 100% digitale. Prin implementarea noii funcționalități simplificăm relația clienților cu Banca, asigurând fluxuri rapide, economie de timp și procesare rapidă. Dacă în trecut, aprobarea financiară a unui credit ipotecar putea dura zile sau chiar săptămâni, acum acest lucru se poate face online în mai puțin de o oră. Accesarea serviciilor bancare trebuie să fie la fel de simplă ca orice comandă la un magazin online”, a declarat Mugur Podaru, Director al Direcției Operațiuni la Distanță din CEC Bank.

Banca oferă această facilitate pentru trei tipuri de credite ipotecare:

-Pentru creditul ipotecar cu dobândă fixă în primii 5 ani, în lei, cu aprobare online. În acest caz, clienții pot obține până la 250.000 lei și sunt protejați față de creșterea dobânzii în primii 5 ani. Dobândă fixă în primii 5 ani este de 5,99% pe an cu încasare venituri și de 6,49% pe an fără încasare venituri. După 5 ani, dobânda este variabilă și este IRCC + 2,30% pe an cu virare venit sau IRCC + 2,80% pe an fără virare venituri. Avansul/aportul propriu este de minim 15%.

-Pentru creditul ipotecar cu dobândă variabilă, în euro, cu aprobare online. În acest caz, clienții pot obține până la 250.000 lei, echivalent în euro, dobânda anuală în euro este variabilă, EURIBOR 6M+3%, iar avansul minim este de 25%.

-Pentru creditul ipotecar cu dobândă variabilă, în lei, cu aprobare online. În acest caz, clienții pot împrumuta până la 85% din valoarea locuinței cu dobândă variabilă atractivă de IRCC + 2,80% p.a (standard) sau IRCC + 2,30% p.a. (cu virare venit)

Pentru aceste credite, pe fluxul din online, clienții pot aduce drept garanție doar imobilul ce urmează a fi achizitionat iar drept codebitor poate fi doar soțul/soția.

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, mobile banking (CEC app) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.

Despre Grupul CEC Bank

Grupul CEC Bank a luat ființă prin preluarea, la data de 27.07.2023, de către CEC BANK S.A., a pachetului majoritar de acțiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

FGCR are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare şi emiterea de garanţii pe seama fondurilor publice, a surselor proprii şi a oricăror alte surse pentru credite şi alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de persoane fizice şi juridice – producători agricoli şi procesatori de produse agro-alimentare, pentru realizarea producţiei agricole, stocarea / procesarea produselor agricole şi realizarea obiectivelor de investiţii în aceste domenii. FGCR acordă garanții pe seama surselor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în condițiile stabilite printr-o serie de acte normative. Detalii se regăsesc pe website-ul FGCR https://fgcr.ro/despre-noi/.