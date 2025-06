Ministrul Burduja pune „punctul pe i”: De ce această luptă pentru energia României?

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, și-a exprimat regretul că o muncă de doi ani de zile a fost blocată de două asociații de mediu, Declic și Bankwatch, prin decizia Curții de Apel Cluj de suspendare a acordului de mediu de la hidrocentrala Răstolița.

Potrivit lui Burduja, Mircea Fechet, prietenul și colegul meu, are și acum în birou, pe perete, toate etapele reavizării de mediu. Toate studiile au fost făcute și toți pașii au fost urmați cu strictețe, susține oficialul român, care a adăugat că este vorba de zeci de întâlniri de lucru și sute de pagini de documentație de mediu.

„Mulțumesc pentru toate mesajele de susținere pe care ni le-ați transmis. E greu de înțeles de ce o investiție strategică de miliarde de lei, executată în proporție de peste 90% și gata a fi pusă în funcțiune după 36 de ani de blocaje, este stopată. Un grup flexibil, care ne-ar fi fost de mare ajutor pentru acoperirea vârfurilor de consum, la un preț mult mai mic decât energia de import. Cine are interesul ca România să NU fie independentă energetic? Cine are interesul să depindem în continuare de alții când vine vorba de energia țării noastre? Cine poate susține că energia hidro nu este curată sau ieftină?”, a completat ministrul Energiei, care a precizat că, tot ieri, a primit și câteva mesaje de genul:

„Bine v-a făcut Declic că a blocat hidrocentrala de la Răstolița.” Ca și cum hidrocentrala de la Răstolița ar fi a mea…Ca și cum aș lua-o acasă, pe persoană fizică”.

În opinia lui Burduja, hdrocentrala de la Răstolița este a României, este a fiecăruia dintre voi, cei care vă încăpățânați să credeți că în țara asta trebuie să se mai construiască ceva, că și la noi SE POATE — o hidrocentrală, o autostradă, o fabrică…nu doar hârtii plimbate dintr-un birou în altul.

Răstolița este a fiecărui român care își dorește o Românie independentă energetic: cu hidrocentrale, cu centrale nucleare, cu termocentrale, cu eoliene, cu fotovoltaice și cu tot ce înseamnă suveranitate energetică, a adăugat ministrul, însă, cu respectarea strictă a standardelor de mediu, dar fără dubiu standarde și pretexte inventate doar pentru a bloca investiții.

„La Răstolița, pretextul este lostrița, un pește pe care localnicii nu l-au mai întâlnit de cincizeci de ani. Acesta este adevărul, pe care mi l-au spus cu lacrimi în ochi oamenii din zonă, atunci când am fost să verific lucrările.

Știți cât valorează cele 9 hidrocentrale blocate de 2-3 asociații de mediu, care se trezesc vorbind în numele întregii societăți civile românești? 11.771.666.000 lei. Ați citit bine: peste 11 MILIARDE de lei. Atât costă 9 hidrocentrale blocate de 30 de ani în proceduri de mediu și procese pe bandă rulantă. Și nu sunt singurele exemple.

Atât este prejudiciul pe care românii îl plătesc, pentru că unii aleg să saboteze cu litigii în instanță și avocați bine plătiți. Și se mai și laudă cu asta!”, a mai punctat Sebastian Burduja.

„Eu nu mă lupt pentru mine. Nu am nimic de câștigat personal. Dar voi continua să lupt, până la capăt, pentru fiecare român care merită o țară cu viitor. Cu lumină. Cu demnitate. Este o chestiune de bun simț. La Răstolița, țineți-ne pumnii pe 24 iunie. Putem câștiga procesul de anulare a acordului de mediu și astfel vom debloca investiția — măcar în 2026 să învârtim turbinele și să producem aici energie. Ne așteptăm că cei care au contestat proiectul vor încerca să tergiverseze cauza. Doar că nu pot ei sabota cât putem noi lupta.

România nu e a celor care țipă mai tare. România e a celor care o construiesc, pas cu pas, generație după generație. Pentru dezvoltare, locuri de muncă, bunăstare și siguranța românilor, cu respectarea regulilor de mediu și cu bun simț. Zi după zi!”, a conchis ministrul.