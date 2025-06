Nevoit să plece din cantonament pentru a merge la propria nuntă

Claudiu Dumitru, ridicătorul naționalei României, are ceremonia chiar în timpul Golden League.

România a pornit ca din pușcă în actualul sezon internațional: are șase victorii în șase meciuri, ultimele două fiind obținute în Golden League, cu Muntenegru și Letonia. Tricolorii vor fi lipsiți însă de aportul unuia dintre cei mai importanți jucători la ultimele două meciuri din grupă.

Coordonatorul Claudiu Dumitru nu se va afla în lot la ultimele două meciuri din grupa principală a Golden League, pentru că va pleca într-un „cantonament” ceva mai special: cel pentru nuntă! Voleibalistul are ceremonia religioasă la 21 iunie! Și-a programat-o încă de acum doi ani și a ales această perioadă pentru că știa că nu se mai joacă în Golden League.

„Nunta e programată de vreo 2 ani de zile și a fost programată cumva după programul de Golden League, doar că din păcate anul acesta s-a modificat cumva acest Golden League și s-a dat cu o lună mai târziu. Nu am înțeles de ce și m-a încurcat destul de tare. A fost un sentiment neplăcut când am văzut” – Claudiu Dumitru, component al echipei naționale de volei.

Inițial s-a supărat, pentru că era convins că prietenii lui, colegii din echipa națională, nu vor putea ajunge, nunta picând exact pe perioada mini-turneului din Cehia, dar norocul a fost de partea lui: România își termină meciurile cu o zi înaintea nunții.

„Mă bucur foarte mult că colegii vor reuși să ajungă și ei la nuntă și la acest eveniment important pentru mine. Sincer, a fost un sentiment neplăcut când am aflat perioada turneului din Cehia. O să pice fix în perioada nunții, dar din fericire acum, nu știu ce s-a întâmplat, dar turneul s-a mutat mai devreme și colegii vor ajunge” – Claudiu Dumitru, component al echipei naționale de volei..

Aflat de șase săptămâni în cantonament, Claudiu recunoaște acest lucru l-a „salvat” de stresul ultimelor pregătiri pentru nuntă. S-a ocupat de tot soția lui. Cei doi s-au căsătorit civil în luna septembrie 2023.

„Soția s-a ocupat de toate pregătirile, am încercat și eu să ajut cât am putut, dar este mult mai relaxant aici decât probabil să stau acasă să am grijă de toate problemele și de tot evenimentul în sine” – Claudiu Dumitru, component al echipei naționale de volei.

Singura problemă este că, fiind în cantonament, nu a apucat să repete dansul mirilor.

„N-am avut încă timp de repetat dansul. Probabil în ultima săptămână când colegii mei vor pleca în Cehia, o să rămân acasă și atunci probabil o să mă ocup și de dans. Nu mă descurc prea bine, dar o să încerc să repet cât mai mult” – Claudiu Dumitru, component al echipei naționale de volei.

România, două victorii în Golden League

Altfel, pentru Claudiu Dumitru, să petreacă vara în cantonamentul echipei naționale e ceva ce i-a intrat deja în sânge. El face parte din lotul naționalei de seniori din 2016, dar la loturile reprezentative de juniori nici nu mai știe când a venit prima dată.

„Nici nu mai țin minte, cred că am venit prima oară în 2016, probabil, dar la seniori. La juniori, cred că undeva din 2010, poate și mai devreme. Am destul de mulți ani. E foarte greu să nu avem verile libere, dar, nu avem ce face și trebuie să venim să ne facem datoria de sportiv până la capăt” – Claudiu Dumitru, component al echipei naționale de volei.

Cele două victorii cu 3-0 obținute la Mioveni cu Muntenegru și Letonia, în Golden League, au făcut ca naționala României să fie neînvinsă în 2025 și să ajungă la șase victorii din tot atâtea meciuri disputate în acest an. În clasamentul general al competiției, românii sunt pe locul 2.

„E plăcut și ne dorim foarte tare să avem cât mai multe meciuri câștigate, să fie legate și vom vedea la sfârșit ce va ieși. Cu siguranță ne dorim să ajungem la Final Four. N-am reușit până acum să ajungem acolo și cred că avem forța necesară anul ăsta să ajungem acolo” – Claudiu Dumitru, component al echipei naționale de volei.

Din postura lui de ridicător, Claudiu Dumitru îi dă pase și singurului român campion al Italiei din istorie, Bela Bartha. Spune că nu are emoții speciale când îi plasează mingea în mână pentru un nou atac.

„Este la fel ca la ceilalți jucători, doar că poate lumea are alte așteptări din partea lui, nu din partea mea. Lumea se așteaptă să facă puncte mult mai ușor” – Claudiu Dumitru, component al echipei naționale de volei.

A făcut și fotbal și a fost coleg de clasă cu Răzvan Marin

Înainte de a veni la volei, Claudiu făcea fotbal. Și era chiar un foarte bun fundaș central. Spune că la început a regretat că a lăsat „sportul rege”, dar că acum îi este recunoscător antrenorului care l-a convins să se dedice voleiului.

„Domnul profesor Droc Daniel a fost cel care m-a selectat, din păcate dânsul nu mai este printre noi. Am fost la o selecție împreună cu fratele meu și mi-a plăcut foarte mult. De acolo am ales să schimb sportul. Mi-a părut rău, dar acum mă bucur că am ajuns la nivelul acesta important. Eram fundaș central. Eram destul de bun. Nu aveam idoli, eram prea mic ca să mă gândesc la idoli” – Claudiu Dumitru, component al echipei naționale de volei.

Din actualul lot al României are un preferat clar: fostul lui coleg de clasă, Răzvan Marin, cel care va juca astăzi contra Ciprului în preliminariile Campionatului Mondial.

„Îmi place foarte mult de fostul meu coleg de liceu, Răzvan Marin. Am fost colegi de clasă și îmi place să-l urmăresc, mai ales și la echipa de club când joacă în Italia. A fost un coleg foarte bun și silitor. Încerca să ajungă și la școală, să ajungă și să facă și fotbal. Se împărțea în ambele părți” – Claudiu Dumitru, component al echipei naționale de volei.

Chiar dacă au fost colegi de clasă, cei doi nu s-au duelat pe terenul de fotbal niciodată.

„N-am apucat să joc împotriva lui. Nu știu ce să zic, nu știu dacă îl puteam opri” – Claudiu Dumitru, component al echipei naționale de volei.