Un consilier BNR avertizează că România ar putea introduce taxe precum cele din Venezuela!

Consilierul în cadrul BNR Eugen Rădulescu a declarat luni despre o posibilă taxare pe tranzacţiile bancare, că este o „aberaţie” şi că cine propune aşa ceva nu înţelege economia de piaţă şi îşi imaginează că ia măsuri în care „banii vor veni din cer”.

BNR reacţionează dur după anunţul unei posbilie taxe pe tranzacţiile bancare. ”Această măsură a aplicat-o Venezuela. Vrem să fim ca Venezuela? Cine a făcut aşa ceva în Europa?”, menţionează Rădulescu. Consilierul spune că cea mai mare problemă o reprezintă neîncasarea veniturilor statului, precizând că ANAF „trebuie profesionalizată şi scoasă de sub influenţe politice sau de altă natură” care o transformă „într-un rateu de proporţii”. Potrivit lui Rădulescu, este vorba despre neîncasare de TVA de 9 miliarde de euro în fiecare an. „Când nu încasezi 9 miliarde de euro pe an şi vrei să faci altceva numai să nu te atingi de hoţia aceasta uriaşă, este strigător la cer”, a spus el, potrivit News.ro.

„Această măsură (n. red. – taxarea pe tranzacţiile bancare) a aplicat-o Venezuela. Vrem să facem România ca Venezuela? Aplicăm o asemenea taxă, care este o chestiune absurdă. Cine spune aşa ceva, nu înţelege ce înseamnă economia de piaţă. Îşi imaginează că ia măsuri în care banii vor veni din cer. Noi avem cea mai mică monetizare din toată Uniunea Europeană şi vrem să taxăm tocmai activitatea bancară? Dar cine a făcut în Europa asta aşa ceva vreodată? Vrem să fim Venezuela, cre a aplicat această măsură? Dacă noi vrem să aducem ţara la nivelul Venezuelei, asta facem. Este o aberaţie! Nici nu vreau să discut despre aşa ceva. Aş vrea să vorbim despre lucrurile serioase, despre lucrurile care trebuie făcute, nu despre aberaţii pe care le spun nişte oameni care habar nu au ce vorbesc”, a declarat, luni, la Digi 24 consilierul în cadrul BNR Eugen Rădulescu.

Întrebat dacă reprezentanţii BNR ar trebui consultaţi în această chestiune înainte de a fi luată o asemenea decizie, Rădulescu a răspuns că în 2018 a fost introdusă o taxă bancară, „din avion”, fără consultarea Băncii Naţionale.

„Această taxă a fost exclusă imediat din aplicare, pentru că agenţiile de rating au spus foarte clar că, dacă taxa intră în vigoare, România intră în junk în secunda doi. Nu putem să vorbim despre aiureli din astea. N-are sens”, a punctat Rădulescu.

Consilierul a subliniat că ar trebui să se vorbească, în primul rând, despre „cea mai mare problemă” pe care România o are, şi anume, neîncasarea veniturilor statului.

„ANAF trebuie profesionalizată şi scoasă de sub influenţe politice sau de altă natură care o transformă într-un rateu de proporţii. Trebuie o reformă drastică. Vorbim despre neîncasare de TVA de 9 miliarde de euro în fiecare an. Eu am spus, la un moment dat, că sunt 9 miliarde de lei. Nu! Am greşit! Erau 9 miliarde de euro. Am crezut că suma ar fi în lei, pentru că mi se pare imposibil ca statul român să se lase jefuit cu sume de această proporţie şi să nu facă nimic. Ridicăm din numeri.Noi nu încasăm 30% din TVA. Media Uniunii Europene este de 6%. În Ungaria este 2,3%. Noi nu încasăm 30%. Şi vorbim despre alte formule de a încasa bani la buget când avem această formidabilă hemoragie? Bulgaria are vreo 7% din TVA neîncasat. Bulgaria va intra în euro. Noi stăm pe margine şi ne uităm”, a afirmat Rădulescu.

Consilierul spune că pentru TVA mai există şi soluţia taxării inverse, care se aplică şi în România pentru câteva produse. „Această taxare inversă nu este aplicată pe toate produsele odată, dar se poate extinde procedeul. Dar cel mai important lucru ar fi profesionalizarea şi depolitizarea ANAF. În momentul în care ai mari fraude la ANAF, iar tu te faci că te uiţi în altă direcţie, este absurd. Vreau să spun că şi dacă se ia această decizie pentru ANAF, tot nu se va rezolva în câteva minute, nu se va rezolva de azi pe mâine, admiţând că va exista o decizie politică pentru depolitizarea ANAF. Şi atunci cred că nu există alternativă la creşterea unor taxe şi accize”, a precizat Rădulescu.

Întrebat ce părere are despre taxa de solidaritate, Rădulescu a răspuns: „În primul rând, se evită discuţia pe subiectele care pot fi rezolvate. ANAF-ul nu este în stare să încaseze TVA şi o să fie în stare să încaseze nu ştiu ce taxe de solidaritate? ANAF-ul trebuie să înveţe să-şi facă treaba, să facă ceea ce are de făcut şi după aceea să inventăm taxe care nu există în Europa. În schimb, avem TVA în România, în medie, de 14%. Noi nu ne gândim să mărim TVA cu două puncte procedoare, care n-ar fi o gaură în cer, corelat cu eliminarea unora din reducerile de taxe, toate celelalte, în afară de cea pentru alimente de bază şi medicamente”.

Eugen Rădulescu a spus că, zilele trecute, a auzit că în sectorul restaurante şi hoteluri ar fi „o mare tragedie dacă creşte TVA” şi că atunci „vor merge să facă activitatea la negru”.