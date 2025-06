Ponta, victorie uriașă în instanță!

Fostul premier Victor Ponta, reacționează după ce a primit decizia Tribunalului București în procesul pe care l-a deschis în 2024 împotriva DNA și a procurorului Jean Uncheșelu pentru dosarul politic fabricat în 2015, prin care a fost înlăturat din funcțiile de Președinte al PSD și de Prim-ministru. „Pentru mine s-a dat o decizie care îmi recunoaște dreptatea „morală”, dar vinovații rămân intangibili, protejați și chiar recompensați pentru răul făcut! Kövesi, Uncheșelu și Iohannis au „mâncat pizza” cu dosarul meu penal inventat în 2015”, spune Victor Ponta.

”Încă un exemplu de “pizza” românească – de data aceasta, în Justiție!

Pentru mine s-a dat o decizie care îmi recunoaște dreptatea „morală”.

Dar vinovații rămân intangibili, protejați și chiar recompensați pentru răul făcut!

Kövesi, Uncheșelu și Iohannis au „mâncat pizza” cu dosarul meu penal inventat în 2015 – așa am fost scos din funcțiile de Președinte al PSD și de Prim-ministru.

Acum, după 10 ani de umilințe și luptă, am primit, de formă, 100.000 de lei despăgubiri pentru „durata procesului”.

Dar cine credeți că plătește această „pizza”? Kövesi sau Uncheșelu din salariile lor de zeci de mii de euro de la Bruxelles?

Nu, nici vorbă – ei sunt bine mersi; plătește Ministerul de Finanțe, adică din taxele strânse de la noi toți.

Ați înțeles cum e cu „pizza” în România?

Am primit ieri decizia Tribunalului București în procesul pe care l-am deschis în 2024 împotriva DNA și a procurorului Jean Uncheșelu pentru dosarul politic fabricat în 2015, prin care am fost înlăturat din funcțiile de Președinte al PSD și de Prim-ministru.

Ce a decis judecătoarea de la TMB (nici măcar nu m-a lăsat să vorbesc în sală, deși am stat cuminte la ultimul termen, sperând că vrea să audă ce am de spus ):

Am dreptate, în principiu – dar în rest nu se întâmplă nimic.

Am primit 100.000 de lei despăgubiri pentru cei 8 ani cât a durat procesul (1.000 de lei pe lună – mai puțin decât ajutorul social sau bacșișul primit de un muncitor străin de la Glovo ).