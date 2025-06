Prieten cu Antonelli, rival cu timpul: Românul de 16 ani care uimește Formula 4!

David Cosma Cristofor e românul care a atras toate privirile în Formula 4 după un pole-position de senzație. Pierde cel puțin 4 kilograme după fiecare cursă, dar câștigă respect și prieteni, pilotul de formula 1 Kimi Antonelli fiind unul dintre ei. În weekend, la Monza, îl așteaptă cea mai aglomerată cursă de până acum: 50 de piloți la start!

La doar 16 ani, David Cosma Cristofor e primul pilot român din Formula 4 care a reușit un polo-position într-o cursă de anvergură!

„Sincer, nimeni nu s-a așteptat la asta. Experiența mea nu se poate compara cu a celorlalți piloți. Ei sunt în al doilea an și ca vârstă sunt mai mari ca mine” – David Cosma Cristofor, pilot în Campionatul Italian de Formula 4.

Rezultatul istoric de pe circuitul italian de la Vallelunga l-a lăsat mască atât David, cât și pe cei din echipa din care face parte, nemții de la PHM!

„Am avut emoții foarte mari, deoarece nu s-a așteptat nimeni la o asemenea performanță. Nu am fost pregătiți pentru a pleca de pe primul loc, deoarece în celelalte runde plecam de pe poziția 15-16 și da, a fost o schimbare foarte de mare” – David Cosma Cristofor, pilot în Campionatul Italian de Formula 4.

Înaintea cursei, David a primit sfaturi de la pilotul italian de Formula 1, Kimi Antonelli. Cei 2 se cunosc din campionatul internațional de karting și sunt prieteni buni.

„Mi-a spus că o să fie destul de grea prima cursă, deoarece sunt pilot foarte bun în spatele tău și a trebuit să-l mențin calm și am făcut o destul de bine” – David Cosma Cristofor, pilot în Campionatul Italian de Formula 4.

Primul care l-a sunat să îl felicite după performanța din Italia a fost tot Kimi Antonelli.

„Am apreciat foarte mult susținerea prietenilor mei, cum ar fi Kimi și Brando, care m-au sunat după calificări” – David Cosma Cristofor, pilot în Campionatul Italian de Formula 4.

Pasionat de Formula 1, David nu ratează nicio etapă din marea competiție .

“Lewis Hamilton îl urmăresc de foarte mult timp, de pe vremea când deja avea 6 campionate” – David Cosma Cristofor, pilot în Campionatul Italian de Formula 4.

Consumul unui pilot este imens în timpul cursei, iar David nu face excepție.

„Slăbesc cam 3-4 kilograme după fiecare cursă, dar depinde mult de sezon și de temperatura. Iarna cam atât slăbesc, dar în această vară sigur vor fi mai mult kilograme după fiecare cursă”- David Cosma Cristofor, pilot în Campionatul Italian de Formula 4.

În weekend va concura la Monza

La finalul acestei săptămâni David va concura pe celebrul circuit de Formula 1 de la Monza. El povestește și cum își stăpânește emoțiile atunci când urcă în mașina de concurs.

„Vorbesc mereu cu inginerul meu și trebuie să fiu calm ca să performez. Dacă mă agit, nu putem să facem o treabă bună și îmi mențin calmul cât de mult pot. La Monza vor fi 50 de mașini pe circuit și abia aștept să concurez” – David Cosma Cristofor, pilot în Campionatul Italian de Formula 4.

Se știe cu Antonelli de la karting

David a început aventura în motorsport în 2016, la 9 ani, atunci când s-a apucat de karting electric.

„După kartingul electric, am început să cresc în categorii și am trecut la cel pe benzină. Anul trecut am avut niște rezultate foarte bune și n-a mai avut rost să mai fac încă un an de karting și am făcut pasul spre Formula 4” – David Cosma Cristofor, pilot în Campionatul Italian de Formula 4.

În competițiile internaționale de karting l-a cunoscut pe actualul pilot de Formula 1, Kimi Antonelli și au rămas prieteni.

„În 2019 concuram amândoi la aceeași categorie și ne-am împrietenit, iar în 2023 am făcut primele teste cu un monopost de Formula 4, chiar cu echipa lui. Mi-a explicat cum funcționează mașina și m-a ajutat foarte mult” – David Cosma Cristofor, pilot în Campionatul Italian de Formula 4.

În Formula 4 pentru acest sezon, David nu vrea să pună presiune pe el pentru rezultate, dar pe viitor știe ce își dorește.

„Vreau să câștig o cursă, iar dacă mașina mă ajută și un campionat” – David Cosma Cristofor, pilot în Campionatul Italian de Formula 4.

Mama îl însoțește peste tot

De ani buni, cea care merge cu David la toate concursurile internaționale este mama sa.

“E prietena mea cea mai bună și e mare lucru să știu că de fiecare dată este lângă mine și am cu cine să vorbesc și îmi dă cele mai bune sfaturi” – David Cosma Cristofor, pilot în Campionatul Italian de Formula 4.

În urmă cu 4 ani, tânărul pilot a avut o accidentare care a speriat-o tare pe mama sa.

„Mi-am rupt mână și de atunci mama a zis că nu va mai lipsi de la nicio competiție de-a mea” – David Cosma Cristofor, pilot în Campionatul Italian de Formula 4.

Este elev la International School of Bucharest

David Cosma Cristofor are 16 ani și este elev în clasa a11a la Internațional School of Bucharest, iar în lunile aprilie a susținut primele examene IGCSE pe care le-a trecut cu brio.

Chiar dacă marea lui pasiune sunt mașinile, tânărul învață și foarte bine.

“Examenele le-am susținut la matematică și la business. Fac multe meditații acasă, ore suplimentare, iar înainte să plec la curse, recapitulez ce am avut la școală. În săptămâna în care am cursa, de luni până miercuri merg la școală. Miercuri seară plecăm la competiție și duminică seară ne întoarcem și îmi reiau programul” .- David Cosma Cristofor, pilot în Campionatul Italian de Formula 4.

Analizează cursele de Formula 1 la Eurosport

David a devenit analist pentru cursele de Formula 1 la postul de televiziune Eurosport. Înțelegerea este ca la două ore după cursă, David să își spună părerea legată de cursa respective. Poate să o facă de oriunde, nu este nevoie să fie în studio.

Tânărul și-a făcut debutul după Marele Premiu al Canadei din weekend-ul trecut.

“Cursa din Canda a fost cu siguranță una dintre cele mai spectaculoase din acest sezon de Formula 1. După câteva weekend-uri marcate de ghinion și probleme tehnice, Mercedes a revenit în forță. George Russel a avut o evoluție excepțională, a urcat spectaculos în cursă, l-a depășit pe Leclerc în line dreaptă și a preluat conducerea menținând prima poziție până la final. După părerea mea, Kimi Antonelli a fost însă revelația serii! Evoluția lui matură, strategică a demonstrat că investiția Mercedes în tinerele talente este cheia în viitorul acestei echipe și nu numai. Pariul meu este Kimi! Am spus că în sezonul viitor se va bate la titlul mondia și rămâne valabil” – David Cosma Cristofor , comentariu pentru Eurosport.