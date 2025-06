De la pizza la placaje! Povestea lui “Bogatron” rugbistul cu șuruburi în ambii umeri

A lăsat Italia, unde familia lui are o pizzerie, pentru a-și împlini visul de a juca rugby la clubul de suflet al tatălui său, Rapid. Poreclit în Italia Bogatron, pentru că are șuruburi în ambii umeri, Bogdan Andreica s-a format la Lazio și visează să prindă lotul de Cupa Mondială al României.

Născut în România, Bogdan a plecat în Italia alături de părinți, pe când avea doar 4 ani. Acolo a descoperit sportul care avea să-l cucerească.

„M-am născut în Sighetul Marmației și am locuit în Călinești, un sat de lângă Sighet. La vârsta de 4 ani m-am dus în Italia, într-un sat care se numește San Vito Romano, e lângă Roma. Acolo am început să joc rugby. Aveam cam șapte ani. Am făcut și hochei pe iarbă un an, la șase ani” – Bogdan Andreica, rugbyst Rapid.

Soarta a făcut ca tânărul Bogdan Andreica, fan declarat al celor de la AS Roma, să ajungă să joace chiar la rivala de moarte a acestora.

„Am făcut debutul cu Lazio în seria Elite. Eu sunt fan Roma. Deci a fost cam ciudat să joc la Lazio, știi, fiind fan Roma, dar n-are nici o treabă rugbyul cu fotbalul” – Bogdan Andreica, rugbyst Rapid.

Când a primit oferta Rapidului, nu a stat pe gânduri.

„Eu îl cunosc pe Stelian Burcea, antrenorul Rapidului. M-a sunat și mi-a explicat proiectul. Deci știam că e echipă cu tineri, cu un proiect ambițios. Am văzut acest transfer ca o oportunitate. Și m-am gândit, de ce nu? Încerc, vedem ce se întâmplă. Eu ultima oară am jucat la Torino, în Italia. Știam echipa de fotbal. Tata simpatizează Rapidul. Am venit aici să îmi joc cărțile, poate chiar pentru Cupa Mondială” – Bogdan Andreica, rugbyst Rapid.

Deși are doar 23 de ani, Bogdan a trecut printr-o cumpănă de pe urma căreia s-a ales și cu porecle.

„La Torino m-au chemat în mai multe feluri. Niște băieți m-au numit Bogatron de la Bogdan ca și cum aș fi un robot, pentru că am șuruburi în umeri. Când eram mic era Toro, care înseamnă taur. Și mă mai strigau Boggy, care e un fel de Bogdan” – Bogdan Andreica, rugbyst Rapid.

Iubirea pentru rugby l-a făcut să ignore durerea provocată de problemele de la umeri, înainte de operație.

„N-am avut treabă cu durerea, pentru că probabil eram foarte predispus la chestia asta. Mi-a ieșit umărul, eu l-am băgat înapoi și am continuat să joc. Nu mi-am dat seama aproape deloc. Ziua de după e rea, însă. Prima dată când m-am dus la aeroport după operație am avut emoții, că nu știam dacă vor suna șuruburile sau nu la control. Nu aveam nici actele operației la mine, mă gândeam că voi avea probleme. Dar am trecut prin scanner și nu sună” – Bogdan Andreica, rugbyst Rapid.

Fost component al naționalei U20 a României, Bogdan a jucat și un meci pentru Italia.

„Am fost la Under 18 cu Italia înainte de COVID. Și am jucat doar un meci cu Irlanda. Apoi a fost COVID-ul și s-a întrerupt tot. La Under 20 am făcut toate cantonamentele de pregătire pentru Six Nations, dar apoi a trebuit să mă operez la umeri” – Bogdan Andreica, rugbyst Rapid.

Bogdan vorbește deschis despre ritualurile de dinaintea meciurilor.

„Iau apărătoarea de dinți, o spăl, mi-o pun în gură și dacă e o oglindă mă uit la mine cu apărătoarea. Și de obicei am o brățară pe care mi-a dat-o iubita, pe care o pun la mână până la începutul meciului. Apoi, când începe meciul, o dau jos” – Bogdan Andreica, rugbyst Rapid.

Lucrează vara la pizzeria familiei

Bogdan e obișnuit și cu mâncărurile românești. El își gătește singur, însă doar paste, nu și pizza, pentru că are parte de destulă acasă.

„În general mi place italienescă, dar sunt foarte multe mâncăruri românești care îmi plac mult de tot. Îmi gătesc singur. Paste, pizza nu fac eu, face mama, care are o pizzerie acolo, în sat, lângă Roma” – Bogdan Andreica, rugbyst Rapid.

Bogdan recunoaște că vara, când merge acasă, îi este foarte greu să se țină în greutate cu atâtea bunătăți pe lângă el.

„E greu, e rău. Eu mă duc vara acasă și dau o mână de ajutor acolo. Stau la bar și mama la pizzerie. Și tot mă mai duc acolo, mai iau o bucată, mai mănânc, plec, iar mă întorc. Cel mai mult îmi place mult pizza cu mortadela și capriciosa” – Bogdan Andreica, rugbyst Rapid.

A crescut în Italia, dar Bogdan vorbește foarte bine româna.

„Acasă vorbeam română, televizorul era cu canale românești, desenele când eram mic le-am văzut în română, ne mai întorceam cam odată pe an în țară., deci am rămas legat de România” – Bogdan Andreica, rugbyst Rapid.

Sportivul e pregătit și pentru traficul din București.

„În Roma e jungla. Deci când ești în trafic, e junglă, e nasol. În Italia, prioritatea o ia cine e mai puternic… Cine are mai mult curaj, se bagă” – Bogdan Andreica, rugbyst Rapid.